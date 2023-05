Kromě Kubalíka s Červenkou to českým útočníkům v Rize nestřílí. ‚Nesmí to stát jen na nich,‘ říká Kaut

Čeští hokejisti budou hrát na mistrovství světa o druhé místo ve skupině proti Kanadě. Před čtvrtfinále to bude dobrá prověrka nejen pro české obránce, ale i pro útočníky. Mezi nimi má totiž národní tým na turnaji aktuálně jen tři muže, kteří dokázali dát gól. Jasně jim vládne Dominik Kubalík, který je s osmi góly historicky nejlepším střelcem v samostatné české historii na jednom šampionátu. Riga 8:48 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Kubalík | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

Kubalíkův rekord je jedním z pozitiv letošního šampionátu, hůře se ale poslouchá fakt, že se z českých útočníků trefili jen jeho spoluhráč z lajny Červenka - třikrát, pak dvakrát Flek a posledním střelcem je třígólový Sedlák, který už je ale po zranění doma.

Ostatní góly dali obránci. Oživit tu vepředu mohl třeba Radim Zohorna, který tým doplnil. A hrát bude v jednom útoku s Martinem Kautem.

„Se Zohym se známe dlouho, trénujeme spolu v létě a jsme super kámoši. Věřím, že svými dvoumetrovými parametry pomůže a bude nepříjemný. Budeme se snažit dát i nějaké góly, kdybychom neměli Kubaldu, nevím, co bychom dělali. Celý tým si určitě přeje, aby těmto klukům více pomohl, aby to nestálo jen na nich,“ říká Martin Kaut.

Nebýt Kubalíka, českému týmu by chybělo přesně 8 gólů, což je dosud více než třetina českých tref na šampionátu v Rize. Kanaďané se na první český útok, kde hraje právě Kubalík s Červenkou, budou zřejmě maximálně soustředit.

„Kubalda bude po tom, co mu to tady pálí ostrými, více hlídaný, takže to bude na nás ostatních, abychom se prosadili. Hlavně žádný gól nedostat, když to urveme na 1:0, beru to,“ říká střelec z obranných řad Jakub Flek.

„Mají svoje sebevědomí a nemyslím si, že se budou zaobírat jednou lajnou. Pro oba týmy je to poslední zápas před čtvrtfinále, tak se chtějí co nejlépe připravit a naladit,“ přidává svůj pohled Kubalíkův dvorní nahrávač Roman Červenka.

Češi budou hrát o druhé místo ve skupině, kdo jakkoliv vyhraje, zajistí si ho. Během úterý také bude jasný český soupeř pro čtvrtfinále nebo zda se se bude hrát v Rize nebo v Tampere. Zápas Česko - Kanada začne v 15.20, Radiožurnál Sport jej vysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne textovou ONLINE reportáž.