Všechno je na dobré cestě, zhodnotil přípravu kapitán Červenka. Národní tým pracoval hlavně na obraně

Hokejová reprezentace po Českých hrách vyhrála i ty Švédské. Na závěr turnaje porazila Švýcarsko 3:0 a poprvé v historii zvítězila ve dvou turnajích Euro Hockey Tour za sebou. Turnaj pro Radiožurnál hodnotil kapitán týmu Roman Čevenka. Od zpravodaje z místa Stockholm 16:44 8. května 2022

„V týmu je pohoda, to je cítit. Budeme na to samozřejmě chtít navázat na mistrovství a dobře do toho vstoupit. Šlo hodně o to zažít si ten systém, máme nové trenéry. Všichni se do toho nějak dostali a možná jsme ani nečekali, že to bude výsledkově až takhle dobré,“ říká kapitán českého národního týmu Roman Červenka.

Po olympijském neúspěchu by si rád spravil chuť právě na mistrovství světa v Tampere, které začne příští pátek. Češi na turnaji vyhráli všechny zápasy a k tomu v posledních dvou utkáních zapracovávali do systému další hráče z NHL.

„Také tady nejsem bůhvíjak dlouho, ale už na turnaji v Ostravě byla dobrá atmosféra, hokej byl dobrý a bylo to živelné. Všechno je na dobré cestě, ale to důležité teprve začne,“ doplňuje Červenka.

Český kapitán – i když má v popisu práce útočení – může samozřejmě glosovat i situaci v defenzivě. Češi dostali za tři zápasy pouhé dva góly. Navíc ve druhém zápase, i díky systému nového kouče Jalonena, nechali soupeře vystřelit na gólmana Vejmelku jen dvanáctkrát.

V nedělním zápase, ve kterém Češi vyhráli 3:0, Švýcaři vystřelili přes 30 střel. I tak byl Vejmelka úspěšný a připsal si čisté konto.

„Pokud máme vyhrát velké těžké zápasy, tak to bez defenzivy nejde. Díky gólmanovi, ale odmakali to všichni. Nějaké šance budou vždycky, ale výsledky jsou zatím dobré, tak uvidíme,“ dodává Červenka.

Češi odehrají první zápas světového šampionátu v sobotu proti Velké Británii v Tampere, a to s vědomím, že vyhráli poprvé v historii dva turnaje Evropské hokejové tour za sebou.