Rozdáme si to s neuvěřitelně dobrým českým týmem. Bude to skvělé, těší se kapitán Švédů Karlsson

Od začátku hokejového mistrovství světa je reprezentace Švédska velkým favoritem na zlato. V ostravské základní skupině neztratila ani bod. Ale ve čtvrtfinále už se Švédové nadřeli na výhru 2:1 v prodloužení nad Finy. V sobotu odpoledne budou soupeřem českých hokejistů v semifinále šampionátu v Praze.

„Možná to bylo těsnější, než jsme očekávali, ale myslím, že jsme byli lepší, že jsme dominovali. Zasloužili jsme si vyhrát, ale dobře jim zachytal gólman a jsou fyzicky dost nepříjemný tým. Byl to těžký zápas,“ říká člen prvního švédského útoku Adrian Kempe.

Finové byli pro Švédy nejspíš nejhorším možným čtvrtfinálovým soupeřem. A jak připomněl sám Kempe, papírové předpoklady ve vzájemných utkáních moc neplatí. „Když začne na šampionátu play-off, všechny týmy ještě zvýší svou výkonnost. My jsme taky makali naplno, ale Finové jsou těžký soupeř k poražení. Čtyři zápasy před šampionátem jsme s nimi prohráli. Zaslouží si uznání, ale my jsme šťastní, že to tentokrát vyšlo,“ raduje se.

An intense game from start to finish! Catch all the highlights from Sweden's 2-1 OT victory in the quarter-finals! #MensWorlds @trekronorse @leijonat pic.twitter.com/3OWhIWqW3i — IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2024

Přesun do Prahy

Teď poprvé Švédové změní během šampionátu působiště. Z Ostravy se stěhují k bojům o medaile do Prahy. Kempe se těší na větší halu, kterou dobře zná.

„Bude to krásný zápas v Praze, v plné a hlučné hale. Tady v Ostravě chodilo taky hodně českých fanoušků a byla to zábava. Představuju si, že v Praze to bude ještě větší,“ těší se Kempe.

Nejlepší obránce šampionátu a kapitán Švédů Erik Karlsson se do Prahy na souboj s českým týmem také moc těší. „Bude to skvělé hrát proti Čechům v Česku. Určitě bude vyprodáno. Věřím, že tam budeme mít taky hodně fanoušků. Rozdáme si to s neuvěřitelně dobrým českým týmem,“ říká Karlsson k síle české reprezentace.

Švédové si všimli příjezdu dalších „last minute“ posil, především Davida Pastrňáka. „Je to hvězda NHL, musíme si na něj dávat pozor. Ale taky se soustředit na svou hru a věřit, že Česko dokážeme porazit,“ doplňuje útočník Los Angeles Kings Kempe před sobotním semifinále Česka se Švédskem.