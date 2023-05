Rozhodně to drhlo, ale pak jsme se rozjeli, komentuje výhru nad Slovinskem útočník Sobotka

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovinsko 6:2. Vítězství se ale nerodilo lehce. Gólman Karel Vejmelka šel do branky poprvé na turnaji a dostal z první čtyř střel dvě branky. Národní tým prohrával po první třetině 0:2 a po té druhé stále ještě o gól. Obrat přišel až ve třetí třetině. Vladimír Sobotka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport okomentoval vývoj utkání. Riga 21:15 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Sobotka v souboji se slovinským soupeřem | Zdroj: ČTK

Výsledek vypadá sice dobře, ale trochu to drhlo. Souhlasíte?

Drhlo, to rozhodně. Dostali jsme dva rychlé góly, v první třetině byli docela na koni a než jsme se probrali. Ve druhé třetině se pohyb zlepšil, dali jsme gól, a pak už jsme se rozjeli. Něco jsme si řekli, jak musíme zápasy začínat.

Potvrdilo se, jak je důležité neprohrávat s outsiderem? Gól přišel velmi brzy...

Samozřejmě, vždycky je nepříjemné, když dostaneme prvního gól a ještě tak smolného. Byl tam hráč před bránou, odrazilo se to k němu. Každý tým je tady silný, má určitou kvalitu, takže si na to musíme dávat pozor.

Na úvod zápasu jste hrál jinak, než jste dohrával. Funguje to s Romanem Červenkou?

Byla to jedna třetina, fungovalo to a jsem za to určitě rád, že se nám podařilo dát góly a vyhrát zápas. Nakonec to tam napadalo. Někde jsem začínal, trenéři to pak změnili a skončil jsem tam, kde jsem skončil.

A jste spokojený s tím, kde jste skončil? Vyhovujete si s Romanem Červenkou?

Víme o sobě, mluvíme o tom, co od sebe očekáváme. Snažíme se pohybovat, měnit si pozice a jsem rád, že to dnes zafungovalo.

Ta debata probíhá mezi každým střídáním?

Každé střídání asi ne, to si musíme odpočinout, ale když někdo něco má, tak přijdeme a promluvíme si o tom, kde bychom si představovali, aby ten druhý stál.