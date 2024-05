‚S Dostym uděláme zlato.‘ Fanoušci po skalpu Američanů velebí českého gólmana a Gudase

Čeští hokejisté zvládli na mistrovství světa čtvrtfinálový duel proti Američanům, když postup do bojů o medaile vystřelil ve 27. minutě utkání přesilovkovou trefou Pavel Zacha. Co se dělo krátce před utkáním a jak vypadala pozápasová euforie českých fanoušků? V rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz se příznivci vraceli i ke skvělému výkonu brankáře Lukáše Dostála, ale také je bavil obránce Radko Gudas. Praha 12:49 24. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci českých hokejistů se mohou těšit na nabitý zápasový víkend, protože národní tým postoupil do bojů o medaile | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čeští hokejisté budou hrát na domácím mistrovství světa o medaile. Rozhodla o tom jejich čtvrtfinálová výhra nad výběrem USA 1:0. Výrazně se pod ni podepsal gólman Lukáš Dostál, který kryl všech 36 amerických pokusů.

Jeho kvality popisoval už před čtvrtfinálovým duelem bývalý brankář Alexander Salák ve Speciálu Radiožurnálu Sport. „Na turnaji chytali zatím skvěle oba čeští brankáři, ale Lukáš dodává týmu klid a je skvělou volbou pro čtvrtfinále,“ předvídal Salák.

S názorem gólmana, který si ve slavné NHL zachytal v dresu Floridy dva zápasy, souhlasili i fanoušci, kteří se už dlouho před klíčovým duelem proti Američanům srocovali ve fanzóně před halou.

„Dosty chytá úžasně. Vždy jsme vyhráli velký turnaj, když to zezadu kryl skvělý brankář. Před šampionátem jsem mu moc nevěřil, přece jen je to ještě mladý kluk, ale podle mě s ním můžeme dojít hodně daleko,“ svěřil se příznivec Marek z Humpolce.

Fantom Dostál

Lukáš Dostál zatím na šampionátu nastoupil do šesti duelů, inkasoval pouze deset gólů a hned dvakrát udržel čisté konto, když vynuloval střelce Finska v úvodu turnaje a ve čtvrtečním duelu přiváděl k šílenství i výběr Američanů. „To, co předváděl, bylo neskutečné. Obránci mu hodně pomáhají, ale on dokáže vždy chytit ještě něco navíc. Připomíná mi to éru Tomáše Vokouna. S tím to přece v roce 2005 i 2010 dopadlo skvěle. Uděláme zlato,“ říkal už po vítězném utkání Miloš z Kopřivnice.

Den po klíčovém zápase turnaje se fanoušci na sociálních sítích baví i výkonem Radko Gudase, který soupeřům znovu znepříjemňoval zápas agresivní hrou a pohrál si i s hvězdným útočníkem Brady Tkachukem. „Když máte v obraně takovou horu svalů, tak to je paráda. Tomu mladíkovi ukázal, zač je toho loket. Doufám, že Gudas vyřídí i Švédy a ve finále pak Kanaďany. On vyřídí všechny,“ smála se fanynka Petra z Rokycan.

Nejen mezi hokejovou veřejností před časem hodně rezonovalo jméno útočníka Bostonu Pavla Zachy, který už několikrát odmítl pozvánku na mistrovství světa. Nyní ale v pondělí přiletěl společně s Davidem Pastrňákem a posílil výběr kouče Radima Rulíka. Navíc ve čtvrtfinále proti Americe rozhodl ve 27. minutě o vítězství, když se prosadil v přesilovce. Vzali ho fanoušci na milost?

„Neřeším, co se dělo předtím. Prostředí a týmy se tolik mění, že to ani nemá cenu. Není to o jednom hráči, Zacha dal gól, ale celý tým hrál skvěle. Je mi jedno, kdo bude dávat góly, hlavně ať se vyhrává. Musíme fandit všem, které si trenér vybral, a neřešit sestavu,“ měl jasno Milan z Volyně.

Sobota v Praze? Jedině na hokej

A jak může vypadat ideální program hokejového fanouška o posledním květnovém víkendu v roce 2024? Utkání Česka proti Švédsku je na programu od 14.20, druhé semifinálové klání mezi Kanadou a Švýcarskem startuje v 18.20.

„Přijedeme dopoledne vlakem, skočíme na dvě piva do fanzóny a pak už budeme fandit, jak se sluší a patří. Líbí se mi, že na stadionu držíme jako jeden muž a klukům na ledě dodáváme energii. Mezi zápasy si skočíme někam na dobré jídlo a pak budeme fandit asi Švýcarům. Nemám rád toho Fialu a Josiho. Tak bychom je mohli porazit až ve finále,“ nastínil plány fanoušek Ondřej z Pardubic, který do Prahy vyrazí s přítelkyní a bratrem.

Někteří příznivci českého týmu si díky postupu do semifinále nahlásili neplánovanou dovolenou. Rozhodli se ale až po čtvrtečním večerním duelu, který skončil krátce před 23. hodinou. „Teď jdu na jedno pivo a spát. Měl jsem jít o víkendu do práce, ale šéf je také velký hokejový fanoušek, tak mi dal volno. Asi si to nadělám v příštím týdnu. Když bude medaile, tak zvládnu i nějaký přesčas,“ přiznal Radek z Klatov.