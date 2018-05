Se Švýcarskem očekávám těsný výsledek, moc gólů nepadne

Bude to hodně důležitý zápas, po Rusku už budou mít kluci hratelné soupeře, takže by měli tabulkou stoupat.

Měli bychom zlepšit obrannou hru, moc gólů nedáváme, třeba Švédům jsme dva góly darovali.

Při tom druhém jsme měli před brankou dokonce víc hráčů než Švédsko, to se nesmí stávat. Gólmany máme velmi dobré, gólů moc nepadne, výsledek bude těsný. Takže když jich tolik nedáváme, musíme jich taky málo dostat, jednoduchá matematika.

Když víme, že v obraně naše kluky tlačí bota, útočníci by se jim měli snažit víc pomoct, abychom vůbec dostali puk ze třetiny, ať klidně hrají vzadu ve čtyřech. Tam je klíč k úspěchu, myslím, že hokejově máme lepší tým než Švýcaři.

A Rusko – hraje dobře, dává góly, ale zatím mělo týmy, které je nemohly ohrozit. A když budeme hrát dobře dozadu, Rusové by nemuseli ty góly sypat, aspoň si to teda přeju.

A pokud by přijeli Davidové Pastrňák s Krejčím, to by byla ofenzivní síla, obrovské plus, protože jestli se nepletu, tak jsme dali jen pět branek a to je hodně málo. To jsou podle mého názoru rozdíloví hráči. Věřím, že aspoň jeden přijede. Hráč takových kvalit bude vidět v každém případě.



Posily @narodnitym pro MS:



Pastrňák

Krejčí



...pokud projdou zdravotní prohlídkou. Oba chtějí hrát... — Frantisek Kuna (@Fery19) 7. května 2018