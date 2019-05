Trenér Bowman ho chtěl do Buffala. Dudáček ale kvůli rodině smlouvu nikdy nepodepsal, nechtěl utíkat ilegálně

Byl prvním hokejistou zpoza železné opony, který se dostal do úvodního kola draftu NHL. Další díl seriálu Radiožurnálu o hokejistech je o Jiřím Dudáčkovi, který ale v roce 1981 ani později do Ameriky neodešel. Musel by to udělat nelegálně, a to nechtěl. Chtěl se vyhnout tomu, že by způsobil nějaké problémy rodině, a tak o tom ani nepřemýšlel. Seriál Praha 13:00 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Dudáček je hokejový odchovanec Kladna. | Zdroj: Kladenský deník

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Má smlouvu s klubem NHL, ale nikdy ji nepodepsal. Za komunismu nechtěl Dudáček utíkat nelegálně.

„Můj brácha a otec byli zaměstnanci ministerstva vnitra, takže jsem s tím vůbec nepočítal, že bych to uskutečnil touto cestou. Žádné podrobnosti jsem tenkrát neměl, ale věděl jsem, že by to pro ně bylo špatně, takže z toho důvodu jsem o tom neuvažoval,“ vysvětluje Dudáček.

Poprask kolem útěku ale i přesto jednou vyvolal. „Vím, že tam bylo vždycky nějaký vočko, který nás hlídalo. Jednou jsem se zdržel na nějaké večeři a oni už si říkali, že jsem zdrhnul. Takže ten největší náznak útěku vůbec nebyl útěk, to jsem se cpal někde steakem,“ směje se bývalý hokejista.

Jiří Dudáček má doma stále schovanou smlouvu od Buffala. Jeho podpis na ní ale chybí. | Foto: František Kuna | Zdroj: Jiří Dudáček

Smlouva je doma na botníku

Smlouvu z NHL doma hokejista má. Poslal mu ji legendární trenér Scotty Bowman, který si ho žádal do Buffala. Kromě Bowmanova podpisu tam ale žádný jiný není. Dudáček ji nikdy nepodepsal a dnes už si ji schovává jako pamatáku. „Je to jediný lejstro z NHL, co mám,“ vzpomíná.

Dudáček se s Bowmanem potkal na Kanadském poháru v roce 1981. „Tam za námi byl poprvé a zase oficiálně. Tenkrát to bylo ještě přes předsedu hokejového svazu pana Šubrta. Mluvili jsme tam spolu, ale ne ve smyslu, že bych tam měl jít. Prostě si mnou chtěl asi pokecat, ani tady na Kladně jsme nebyli za zavřenými dveřmi,“ popisuje Dudáček s tím, že neuměl anglicky, a tak by stejně nemohl jednat sám. „Jednání samozřejmě probíhalo v Praze a já o tom nevím vůbec nic,“ doplňuje.

O draftu nevěděl

V knížkách od amerických novinářů stojí: Jiří Dudáček – nejhorší výběr draftu Buffala v historii klubu. V Buffalu tehdy v podstatě „vyplácali“ první kolo draftu a Dudáček nepřišel. Tuto informaci, ale nikdy předtím neslyšel. „Ne, to jsem vůbec nevěděl. Ke mně se až zpětně dostalo, že jsem byl draftovaný,“ objasňuje bývalý český reprezentant.

Nyní se Dudáček nevěnuje hokeji, ale živí se jako montér oken. „Čím jsem starší, tak tím je mi to víc líto, protože ta okna jsou čím dál víc těžší a já jsem pořád starší. Tak si teď dělám srandu, že jsem neutekl. Teď mě to trošku mrzí, ale vůbec mě nemrzí, že jsem to neudělal nelegálně. Naopak jsem rád, že mám v životě čisté svědomí hlavně kvůli tátovi a bráchovi,“ shrnuje Dudáček.