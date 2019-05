‚Lepší rybník.‘ Odměnou hokejistům HC Hospoda za výhru v turnaji byla vepřová kolena a řízky

Hrají hokej na žízeň, ale někdy je to i nebezpečné. Na amatérských turnajích není nouze o velké výkonnostní rozdíly, ale třeba i o šarvátky a také o trochu nesportovní názvy týmů. Jeden takový se jmenuje Hospoda a je znát, že někteří jeho hráči podobné zařízení navštívili i den před turnajem. Seriál Černošice 16:37 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amatérský hokej (ilustrační foto) | Zdroj: pixabay.com

Na Zimním stadionu Černošice nastupuje hokejový tým s názvem Hospoda, včetně redaktora Radiožurnálu, ke třetímu turnajovému utkání. Hraje se dvakrát patnáct minut hrubého času v amatérském duchu. Turnaje se účastní celkem pět amatérských mužstev.

Diktafon zanechaný na střídačce zachytil mimo jiné taktické pokyny od trenérů a také hráčů mezi sebou, radost ze vstřeleného gólu, po skončení turnaje vyhlášení týmu HC Hospoda jako vítězného mužstva a nakonec zapití výhry.

Organizátorem tohoto amatérského hokejového turnaje je David Rakušan, který pro Radiožurnál popsal složitost zorganizování takové akce: „Myslel jsem si, že to bude trošku jednodušší. Bylo to ale dost těžké, protože ze začátku se nikdo nechtěl přihlásit. Báli se například, že hokejově nebudou stíhat nebo že by dostali hrozně moc gólů. Nakonec se nám díky zdejšímu šéftrenérovi mládeže podařilo sehnat pět týmů a myslím si, že to stálo za to. Byli jsme všichni stejně vyrovnaní a do poslední chvíle nikdo nevěděl, kdo vyhraje a kdo bude poslední.“

Úroveň tohoto turnaje by se podle jeho organizátora i redaktora Radiožurnálu dala popsat souslovím „lepší rybník“. „Je to naše hobby, máme to všichni rádi a navíc bydlíme tady v okolí. Myslím si tedy, že je to turnaj pro hobby hráče, žádné srážení. I když emoce samozřejmě byly a proběhlo i jedno zranění, což jsme samozřejmě nechtěli, ale myslím si, že takový lepší rybník to je,“ myslí si Rakušan.

Turnaj s tradicí

„Já jsem tento tým přebral po starších klucích, kteří skončili. Tradice, kdy chodíme hrát proti HC Řeporyje, kteří se také zúčastnili tohoto turnaje, tu je už asi 25 let. A myslím si, že letos se hraje určitě už 18. ročník tohoto turnaje,“ popisuje historii amatérského turnaje v Černošicích a také samotného týmů HC Hospoda David Rakušan.

Organizátor turnaje, byť amatérského, se musí vypořádat se starostmi, které jsou s pořádáním takové akce spojené. V dřívějších ročnících to byl nedostatečný počet hráčů v týmech.

To už ale nyní neplatí, jak vysvětluje Rakušan: „Oslovili jsme všechny party, které sem chodí hrát. Nebál jsem se, že by někdo nepřijel, protože to byli vesměs všechno kluci, které známe, takže jsem si byl jistý, že dorazí. Dříve jsme zvali kluky z Rakovníka a z Letňan, a tak se nám dokonce stalo, že přijeli jen ve třech. Týmy se pak doplňovaly jinými hráči a ten turnaj tak neměl cenu.“

Oslava vítězství v turnaji se ani u týmu HC Hospoda neobejde bez šampusu v poháru, který koluje mezi hráči, a na zajedení mají typicky české řízky a také čtyři vepřová kolena s hořčicí, křenem a chlebem.