V Teplicích po osmi letech opět ožívá hokej. Mladým hráčům nadšení nechybí

„Pojďte na led,“ svolává trenér děti a na led přijíždí asi 40 mladých hokejistů. Trénink začíná hrou na rybičky a rybáře.

„Rybáři mají otočené hokejky špuntem dolů a snaží se dotknout čepele všech hráčů, kteří mají hokejku normálně. Jakmile se rybář dotkne hokejky rybičky, tak z rybičky se stává rybář,“ popisuje pro Radiožurnál Sport zábavnou rozehřívací aktivitu trenér Martin Cimrman.

„Momentálně máme asi 110 dětí, které chodí na tréninky pravidelně. Teď jsou rozděleny do dvou skupin – začátečníci a pokročilí. Na příští sezonu bychom to chtěli rozdělit do tří až čtyř kategorií – přípravka, druhá se třetí třídou a čtvrtá třída,“ říká Cimrman, který je zároveň trenér a šéf klubu Huskies Teplice.

Vzhledem k velkému počtu jsou děti po většinu tréninku rozděleny do menších skupin. Někde trénují bruslení, jinde stabilitu a o kousek dál si zkouší hokejové přihrávky. Právě bruslení se v Teplicích chtějí hodně věnovat.

„Když to jde, tak se to snažíme podat nějakou herní formou, aby to děti bavilo. Ale například technika bruslení se ve hře nenaučí, takže na některých stanovištích je to trochu dril, ale tomu se nevyhneme, protože to bruslení se jinak naučit nedá,“ popisuje další z trenérů.

Spokojenost i na straně rodičů

S tím, jak jsou v Teplicích vedeny tréninky, jsou spokojeni i rodiče. „Je to dobrý přístup, zábavný pro malé děti, baví je to,“ řekl jeden z rodičů reportérovi Radiožurnálu. „Jsme rádi, že vůbec klub tady vznikl,“ dodává další z rodičů.

Trenér dětem také ukazuje, jak mají míchat s kotoučem, jak si mají pohrávat s pukem a že nemají do ledu a do puku mlátit. „Nemůžu do něj tlouct a mlátit, ale mazlím se s ním na té hokejce. Tak ještě jednou jedeme!“ pobízí trenér Cimrman své svěřence.

Na závěr tréninku přichází hokej, který si všechny děti zahrají na dvou hřištích proti sobě.