‚Sklo symbolizuje led, rýhy dynamiku pohybu.‘ Medaile pro šampionát navrhla designérka Handlová

Konec tajností! Hráči si na MS IIHF v ledním hokeji 2024 zahrají o originální medaile z křišťálového skla - materiálu, který je pro Českou republiku signifikantní.



Medaile pro mistrovství světa je kulatá, váží 250 gramů a je vyrobena ze skla a kovu. Navrhla ji designérka Kateřina Handlová. Na skle jsou patrné rýhy, hodně to připomíná led. To byl záměr?

Chtěla jsem, aby se v medaili propsal hostitelský stát, tedy Česká republika. Z toho důvodu jsem vybrala sklo, protože české sklo má dodnes velké jméno. Zároveň jsem do designu chtěla propsat hokej, aniž bych musela použít konkrétní symboly, jako je třeba puk, hokejka nebo brusle. Z toho důvodu jsem použila sklo, protože připomíná zamrzlou vodní plochu. Ostré řezy na povrchu medaile potom symbolizují samotnou hru, dynamiku pohybu, bruslení.

Co bylo největším úskalím při tvorbě designu? Skleněná plocha musela být určitě kvůli bezpečnosti umístěna do nějakého kovového rámu. Zároveň předpokládám, že bylo nutné dodržet požadavky, které stanoví Mezinárodní hokejová federace, je to tak?

Sklo je samozřejmě háklivý materiál, rámeček jsme museli použít. Navíc pro mě symbolizuje hokejové mantinely, které ohraničují ledovou plochu. Na něm je také vyryt název tohoto mistrovství a podle druhu medaile je buď v bronzové, stříbrné nebo zlaté barvě. Takže i tento element rámeček přináší.

Když jste design vytvářela, myslela jste na to, jak by mohla medaile vypadat na českém státním znaku?

Myslela jsem na to, jak bude slušet klukům, kteří si je pověsí na krk. Když se všechny tři sady medailí dají vedle sebe, tvoří českou trikoloru. Zlatá má červenou stuhu, stříbrná má modrou, bronzová bílou. Myslím, že na českém státním znaku budou nejlépe vypadat ty s tou červenou. Na to jsem myslela.