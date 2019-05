Florbalista i kameraman. Hokejisté amatérského týmu Dynamo Havířov bojují ve Slezské hokejové lize

Florbalista, otec extraligového hokejisty Říčky, televizní kameramani. To je střípek složení sestavy jednoho z týmů Slezské hokejové ligy. Počet týmů v této amatérské soutěži se rozrůstá. S týmy jezdí na zápasy i kamarádi a kolem hokeje se tak vytváří přátelská parta. Praha 19:01 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Heczko je bývalý florbalový reprezentant a nyní hraje amatérský hokej za Dynamo Havířov. | Zdroj: Slezská hokejová liga

„Pojďme jezdit. Pojďme je ujezdit, protože ti borci to jsou staří frajeři,“ burcoval v souboji o konečné třetí místo své spoluhráče kapitán Dynama Havířov Filip Heczko. Je pravda, že tým soupeřů Lavina Těrlicko byl věkově starší, ale zase hokejově protřelejší.

Filip Heczko je dvojnásobný mistr republiky ve florbale. Jako kapitán dovedl ke dvěma pohárům Vítkovice. Teď se konečně na prahu třicítky dostal k hokeji. „Já jsem ho chtěl hrát od malička. Bohužel mi to bylo ze zdravotních důvodů zakázáno, takže rodiče našli podobný sport a tím byl florbal. Když jsem ukončil kariéru, tak to byla jediná možnost, jak se k tomu sportu dostat a opět si to zahrát. Sestavili jsme tady perfektní manšaft a zatím nám to klape,“ říká k partě z Havířova Heczko.

Havířovská filadelfie

Barvami klubu jsou oranžová, bílá a černá, trochu jako Filadelfie, ale název má původ na východ od našich hranic. „Dynamo se jmenujeme, protože fandíme ruskému stylu a nechtěli jsme mít název podle žádného zvířete,“ přidává Heczkův spoluhráč z útoku Pavel Ondruch, jinak kameraman sportovní redakce ostravské České televize.

Dynamo Havířov nakonec svůj souboj o třetí místo vyhrálo nad Lavinou Těrlicko 3:2. Radost vypadala podobně jako o měsíc později ta třinecká extraligová, dokonce se Dynamo Havířov radovalo i za stejnou brankou jako Oceláři po souboji s Libercem.

„V mládí jsme všichni dělali každý jiný sport. Ale na hokej jsme se vždycky scházeli. Všechny nás to baví a stát na tom umíme, tak jsme vytvořili amatérský hokejový klub a věnujeme se tomu,“ pokračuje Pavel Ondruch.

Všichni hráči investují do hokeje nemalé finanční částky a čas. Jednou týdně trénují, pak o víkendu hrají. Ale oproti prvnímu roku, kdy Havířov skončil poslední, byly znát pokroky. „Kluci, kteří ze začátku na tom ledě běhali, tak je vidět, že už více bruslí,“ vysvětluje pokrok trenér Heczko. „Chtěli bychom víc tréninků. Bohužel tady v okolí se nám to nedaří zajistit, protože ty ledy jsou pořád plné,“ dodává.

Zajdeme na jedno

A tak když nejde zlepšovat výkonnost na ledě, Havířov tuží partu. „Scházíme se v jedné místní hospodě, kdy si uděláme hokejem chuť na pivčo. Říká se na jedno, ale samozřejmě nikdy to neskončí jedním. Myslím si, že málokterý tým tady u nás má takovou partu jako tady my,“ přidává bývalý florbalový obránce a nyní hokejový centr Heczko.

S týmy jezdí na zápasy pochopitelně rodinní příslušníci a kamarádi a vytvářejí slušnou kulisu. I na ledě se hraje většinou férově. „Najde se vždycky nějaký vyhrocený případ, ale vesměs se hraje v přátelském stylu a duchu fair play,“ tvrdí předseda Slezské hokejové ligy Marian Chlup.

Druhý ročník se oproti prvnímu rozrostl o čtyři týmy a na příští už mají ve Slezsku zase další zájemce. „V minulém ročníku bylo pět týmů, letos se to rozrostlo na devět. A příští sezonu počítáme s 12 týmy. Prozatím je to Karvinsko, Havířovsko, Třinecko a jeden tým tam je i z Ostravy,“ dodává Chlup.

Na zimních stadionech v Karviné a Třinci byl letos ve Slezské hokejové lize nejlepší HC Nýdek, který ve finále porazil třinecké Faraóny 6:2.