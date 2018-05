Slováci zakončili účast na mistrovství světa vítězstvím nad Běloruskem, Kanaďané přehráli Německo

Bělorusko - Slovensko 4:7

Utkání Běloruska se Slovenskem už vlastně nic neřešilo. Bělorusové už věděli, že nehledě na výsledek jistě sestoupí, Slovákům by zase ani tříbodová výhra nestačila k postupu do čtvrtfinále. Slovensko ale do zápasu vlétlo, jako by hrálo o zlaté medaile. Už po osmnácti vteřinách hry se přesnou střelou do horního růžku prosadil Martin Bakoš.

Brzy to bylo už o dva góly, když Bakošovu ránu v přesilovce šikovně tečoval Tomáš Jurčo. V první třetině dávali góly jen Slováci, v té druhé zase jen Bělorusové. A i oni dokázali vstřelit dva. Nejdřív snížil z úniku Maxim Kitarov, o chvíli později pak vyrovnal Charles Linglet.

Slovensko si v osmé minutě poslední části vzalo vedení zpátky, když svůj druhý gól v utkání vstřelil Martin Bakoš. Jenže Bělorusové dokázali bleskově odpovědět trefou Jevgenije Kovyršina. A dvě minuty nato dokonce Bělorusko vedlo po gólu Pavla Vorobeje.

Gólové hody třetí třetiny ale pokračovaly a za necelou minutu bylo zase srovnáno díky Tomáš Jurčovi. Pět minut před koncem opět poslal Slováky do vedení Marek Hovorka. Dvougólové vedení pak Slovensku zařídil z trestného střílení Marek Ďaloga a na konečných 7:4 upravil v samém závěru Michal Krištof.

Skupina A (Kodaň):

Slovensko - Bělorusko 7:4 (2:0, 0:2, 5:2)

Branky a nahrávky: 1. Bakoš (Nagy, Sekera), 11. Jurčo (Bakoš, Nagy), 48. Bakoš (Nagy), 52. Jurčo (Bakoš, Nagy), 55. Hovorka (Krištof), 56. Ďaloga z trest. střílení, 60. Krištof (Jurčo, Nagy) - 33. Kitarov (Drozd, Falkovskij), 35. Linglet (Platt, Levša), 49. Kovyršin (Suško, Pavlovič), 51. Vorobej (Platt, Šarangovič). Rozhodčí: Hribik (ČR), Lemelin (Rak.) - Kilian (Nor.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:4. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 4857.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 15. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17 2. Rusko 6 5 0 1 0 31:7 16 3. Česko 7 3 3 0 1 27:15 15 4. Švýcarsko 7 3 1 1 2 25:19 12 5. Slovensko 7 3 0 2 2 19:20 11 6. Francie 7 2 0 0 5 13:29 6 7. Rakousko 7 1 0 1 5 13:30 4 8. Bělorusko 7 0 0 0 7 8:36 0

Kanada - Německo 3:0

I v utkání Kanady s Německem padl velmi rychlý gól. Po 21 vteřinách přesně zakončil Brayden Schenn. Druhou branku přidal favorit před polovinou druhé třetiny zásluhou Ryana Nugenta-Hopkinse, který poslal puk přesně mezi brankářovy betony po McDavidově přihrávce.

poslední třetí branku přidal v poslední části Tyson Jost. Kanaďané tak obsadí ve skupině B třetí místo a ve čtvrtfinále se utkají s poraženým týmem z večerního souboje Rusko – Švédsko ve skupině A.

Skupina B (Herning):



Kanada - Německo 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. B. Schenn (Nugent-Hopkins, McDavid), 29. Nugent-Hopkins (McDavid, Ekblad), 50. Jost (Edmundson, Eberle). Rozhodčí: Reneau (USA), Gofman - Lazarev (oba Rus.), Fluri (Švýc.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6200.

Mistrovství světa - Skupina B (PLATNÉ K 15. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 7 5 0 1 1 38:11 16 2. USA 7 4 2 0 1 39:16 16 3. Kanada 7 4 1 1 1 32:12 15 4. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11 5. Lotyšsko 6 2 1 2 1 15:16 10 6. Německo 7 1 1 2 3 16:20 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 13:31 6 8. J. Korea 7 0 0 0 7 4:48 0