Špaček o synovi Davidovi: V zámoří získal pořádnou dávku sebevědomí. Když se něco nepovede, neřeší to

Před druhým utkáním českého týmu na světovém šampionátu v Praze si Martin Procházka pozval do Speciálu v Galerii Harfa olympijského šampiona z Nagana Jaroslava Špačka. Jak se mu líbí výkony syna Davida, který nyní dostal šanci na domácím mistrovství světa? Kde získal největší porci sebevědomí? „Vybavuji si ho poprvé v Plzni. Když jsem to viděl, tak to byla malá kopie táty," popisuje Špaček. Praha 21:54 11. května 2024

Vašemu synovi Davidovi je 21 let. Kde se učil dospělému hokeji?

Jako pětiletý začal bruslit s krasobruslařkou. Bruslí lépe než já. Nemusel ale nosit sukničky jako krasobruslařky a posledních deset minut vždy mohl fungovat s hokejkou.

Měl vůbec David jinou volbu než hokej?

On nic jiného nechtěl. Jako mladý hrál basketbal, fotbal a zkoušel další sporty. Jinak ale vyrůstal v hokejové rodině a rád chodil na zimní stadiony. Hráli jsme pořád s molitanovým pukem a pořád jsme to mydlili. V Montrealu jsem byl rád, že tam se mnou byl Tomáš Plekanec. Vždy jsme měli domluvu, že spolu půjdeme na večeři, když si pak zahraje s mým synem, protože já už jsem nemohl. (smích)

Kdy jméno David Špaček poprvé zaregistroval Martin Procházka?

Vybavuji si ho poprvé v Plzni, když dostával první šanci v extralize. Když jsem to viděl, tak to byla malá kopie táty. Je jedno jestli je na ledě, jestli mluví nebo kouká. Prostě je to stejné. Doufám, že bude stejně úspěšný jako Michal.

Jak často slýcháte, že je David vaší mladší kopií?

Spíš to slýchám já opačně. David má sebevědomí, které získal tím jak vyrůstal v zámoří. Hlavu má srovnanou a zaměřenou vyloženě na hokej. Když se stane něco špatného, tak to vypustí a jde dál. Největší krok k velkému hokeji udělal, když se v Kanadě dostal na výběr U17, což je takové neoficiální mistrovství světa. Od té doby se posouvá dál a přes výběry U18 a U20 se dostal až sem.

