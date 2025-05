‚Nic nebude jako v Praze, s tím se musíme smířit.‘ Národní tým čeká start na mistrovství světa

Ve švédském Stockholmu a dánském Herningu startuje v pátek mistrovství světa hokejistů. Pro český tým tak začíná cesta za obhajobou titulu z domácího šampionátu. Hráči se ale shodují, že nic nebude jako v Praze. Herning (Dánsko) 9:29 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hvězda národního týmu David Pastrňák se zlatem z domácího šampionátu. Národní tým by na severu Evropy na loňský úspěch rád navázal. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V dánském Herningu v pátek začne cesta českých hokejistů za obhajobou titulu mistrů světa. Národní tým vstoupí do turnaje zápasem se Švýcarskem, tedy duelem proti týmu, se kterým hrál loni finále.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké jsou ohlasy z české kabiny před startem šampionátu

„Je výhoda, že tady máme hodně kluků z loňska. Všichni vědí, co se pro ten úspěch musí udělat. Věřím, že to tady bude znova,“ věří kapitán Roman Červenka. V Hernigu je připraveno zasáhnout do hry celkem 14 šampionů z Prahy, včetně dvou největších hvězd Davida Pastrňáka a Martina Nečase.

Tady ale veškerá podobnost končí. Zatímco v Praze měl národní tým obrovskou podporu fanoušků, v Dánsku se musí připravit na komornější atmosféru.

„Nic nebude jako v Praze. S tím se člověk musí smířit. Víme, že lidi přijdou, ale bude to jen na nás, jak si to nastavíme v hlavách a připravíme se na zápasy. I když třeba nepřijde moc lidí a atmosféra bude kdo ví jaká, tak je to hlavně o nás, jak se nastavíme a připravíme,“ uvědomuje si před prvním zápasem další ze zlaté party z Prahy Daniel Voženílek.

V O2 aréně navíc podporovali hokejisty jejich rodiny a kamarádi, teď v hledišti v takovém počtu nebudou.

„Některým klukům ty rodiny přijedou i sem. Samozřejmě v Praze to bylo jednodušší skrz to, že rodiny nemusely nikam daleko cestovat. Ale zase to není nic dlouhého, že bychom byli od rodin vyloženě odpoutaný na několik měsíců. Když někomu blízcí nepřijedou, tak v dnešní době mobilů jste i tak v každodenním kontaktu,“ říká Jakub Flek. Co ale zůstane stejné, alespoň u trenéra Radima Rulíka je úplné odstřihnutí od médii a to i sociálních sítí.

„Všechno jsem stejně jako loni vypnul a to stejné jsem doporučil klukům, aby se od toho oprostili. Čeká nás 16 dní, kdy se musíme soustředit maximálně na sebe a nenechat se ovlivňovat žádnými, nechci říct tlaky, ale vnějšími vlivy. Ty na každého psychiku působí různě, na někoho víc, na někoho míň, ale dopad tam je. Pokusíme se uzavřít do bubliny a věnovat se tomu, proč jsme tady,“ říká před startem mistrovství světa trenér reprezentace Radim Rulík.

Úvodní zápas českých hokejistů na šampionátu rozehraje národní tým v 16 hodin a 20 minut proti Švýcarsku a vy ho uslyšíte v přímém přenosu, který odvysílá Radiožurnál Sport.