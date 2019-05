Hokejisté Švýcarska a Německa pokračují na světovém šampionátu bez porážky

Reprezentanti Švýcarska a Německa dokázali vyhrát své třetí zápasy na mistrovství světa, když Švýcaři přehráli Rakousko 4:0 a Němci Francouze 4:1. Společně s Ruskem tak zůstávají neporaženými týmy. Bratislava 19:06 14. 5. 2019 (Aktualizováno: 23:45 14. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kevin Fiala se snaží na mistrovství světa na Slovensku dostat puk za gólmana Rakouska Davida Kickerta | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Švýcarsko - Rakousko 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Úvod utkání nabídl vyrovnaný hokej. To se změnilo v 6. minutě, kdy Švýcarsko získalo výhodu přesilové hry a začalo na ledě dominovat. Teč Philippa Kurasheva ale chytil David Kickert a Grégory Hofmann následně promáchl. Poté Kickert kryl střelu Hofmanna i dorážku Michaela Fora. Vzápětí šli Rakušané opět do oslabení. Největší šanci si v něm připsal Kevin Fiala, který trefil Kickerta do masky.

Ve 13. minutě mohli otevřít skóre utkání, ale ujíždějícího Simona Mosera vychytal Kickert. Následně získalo Rakousko čtyřminutovou přesilovou hru pěti proti čtyřem. Během té vystřelili na Reta Berru Patrick Peter a poté Manuel Ganahl, ale brankář Švýcarů byl připraven. Jeho spoluhráči tak mohli udeřit 32 sekund před koncem první třetiny, když se tvrdou ranou bez přípravy prosadil Fiala.

Na začátku prostřední části hry se do střelecké pozice dostal opět Hofmann, ale Kickert sklapl své betony včas. O čtyři minuty později se dostal do šance nejprve za Rakousko Sven Andrighetto a za Švýcarsko Roman Josi, ale ani jeden na brankáře soupeře nevyzrál. Vzápětí se Švýcaři dostali do přečíslení dvou na jednoho, ale před Moserem puk odehrál bek Rakouska.

Následovaly dvě klasické přesilové hry Švýcarska, ale gólovou šanci si během nich hráči ze země helvétského kříže nevypracovali. I tak byli hráči vedení jako domácí v této třetině aktivnější, když přestříleli Rakušany 22:4.

Poslední třetina utkání začala přesilovou hrou Rakouska. Během té se do zajímavé šance dostal Raphael Diaz, ale jeho střelu Berra vyrazil. Následovaly různě početné přesilovky pro oba týmy, ale ani jeden žádnou z nich nevyužil.

V 50. minutě neudržel gólman Kickert střelu Romaina Loeffela, ale žádný hráč, který by se pokusil puk dorazit do branky, se poblíž nenacházel. O čtyři minuty později tvrdou ránu Josiho tečoval Ganahl, který si srazil puk do vlastní branky. Vzápětí byl zápas na pár minut přerušen, protože muselo být vyměněno plexisklo u švýcarské střídačky, které po jednom ze soubojů prasklo.

Tři minuty před koncem utkání získali Švýcaři výhodu přesilové hry, kterou také využili. Střelou nad vyrážečku se prosadil Philipp Kurashev. Vzápětí šli Rakušané dokonce do tří a dvanáct sekund před koncem uzavřel na 4:0 Sven Andrighetto.

Německo - Francie 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

V brance Německa poprvé na turnaji nastoupila posila ze zámoří Grubauer. Gólman Colorada ale nakonec odchytal jen polovinu utkání, než podle všeho ze zdravotních důvodů nuceně střídal.

Konkurent Francouze na soupisce Avalanche opustil led za nerozhodného stavu 1:1. Do vedení se v 18. minutě dostali Němci po rychlém brejku, do kterého jim pomohl i odraz puku od brusle jednoho z rozhodčích.

Francie na trefu obránce Moritze Seidera odpověděla v 25. minutě, kdy střelou z voleje vyrovnal kapitán Damien Fleury. Němci ale ve zbytku druhé třetiny rozhodli o výhře. Nejprve se prosadil Matthias Plachta a v závěru druhé třetiny skončila gólem spolupráce posil z NHL Dominika Kahuna a Leona Draisatla, když druhý jmenovaný usměrnil puk k zadní tyči branky a navýšil na 3:1.

Francouzi měli několik možností snížit, zejména v přesilových hrách. Niklas Treutle, který nahradil Grubauera, ale vychytal i tvrdou střelu Floriana Chakiachviliho z 46. minuty. Následně měli k dispozici několik přesilových her také Němci, ale Florian Hardy byl na svém místě.

Konečnou podobu dal skóre utkání v poslední minutě při power play Korbinian Holzer, který z vlastní obranné třetiny trefil prázdnou branku na druhé straně kluziště.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Skupina B (Bratislava):

Skupina A (Košice):

