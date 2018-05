Švýcary? Viděl jsem je, měli hnědý kalhoty, směje se Radko Gudas. Souboj o čtvrtfinále ale bere vážně

„Viděl jsem je no… měli takový hnědý kalhoty. Vypadají dobře ale,“ žertuje obránce Radko Gudas při odpovědi na otázku, zda už Švýcary na šampionátu viděl.

Bělorusko odvolalo trenéra uprostřed mistrovství. V pátek proti Čechům tým povede jeho asistent Číst článek

Pak ale řízný bek Philadelphie zvážní. Právě tým ze země Helvétského kříže bývá v posledních letech těžkým soupeřem. V paměti hráčů zůstává loňská porážka z Paříže 1:3

„Se Švýcary nemáme úplně nejlepší bilanci na mistrovství, takže si myslím, že to bude pro nás těžké. Hrají to trochu jinak, takže do nich musíme jít od začátku s tím, že musíme mít lepší začátek než v minulých zápasech. Herně na to máme, sílu na to máme, takže to musíme dotáhnout až do konce“ dává recept na Švýcarsko Radko Gudas.

Češi na šampionátu ještě nevyhráli za tři body, ani jednou na turnaji nevedli a o body je připravily právě špatné starty do zápasů.

Se Slovenskem skončila první třetina 0:1, se Švédskem dokonce 0:2. Přitom Švýcaři rozhodli svůj duel se Slovenskem právě na začátku utkání

„Švýcarsko hrálo proti Slovensku velmi agresivně a napadalo. V tom si myslím, že hráli takticky, protože rychle získali vedení 2:0 a pak už to jen udržovali. Myslím si, že na nás nastoupí velmi aktivně,“ představuje možná scénář utkání trenér Jiří Kalous.

Otázka visí nad složením sestavy. Martin Nečas sice absolvoval rozbruslení, ale zda nastoupí, se rozhodne až těsně před začátkem zápasu. Dopisovat na soupisku trenéři nikoho nebudou. Zápas začne ve 20 hodin a 15 minut. Stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a online reportáž serveru iROZHLAS.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 8. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9 3. Švýcarsko 2 1 1 0 0 5:2 5 4. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 5. Česko 2 0 1 0 1 5:5 2 6. Slovensko 2 0 0 1 1 2:5 1 7. Rakousko 2 0 0 1 1 2:10 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0