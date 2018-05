Tihle dva hráči jsou klasa, smeká před Krejčím a Pastrňákem jejich parťák z útoku Dmitrij Jaškin

„Je to klasa tihle dva hráči, hraje se s nima hrozně lehko,“ usmíval se po utkání Dmitrij Jaškin.

Právě on dostal od trenérů důvěru doplnit hokejisty Bostonu v útočné formaci a tenhle tah vyšel. Právě tahle řada dala nejen tři góly v základní hrací době, ale po Krejčího přihrávce rozhodl Pastrňák v prodloužení o vítězství.

„Tak se to někdy stane, někdy zápas vyhraje jedna lajna, někdy druhá. Myslím si, že ale dneska hrály všechny lajny dobře. Ty další sice možná nedaly góly, ale obraná hra hlavně v oslabení byla skvělá,“ nechtěl nechat všechnu slávu jen na sobě David Krejčí.

Ale skromnost stranou. Pohled z tribuny na spolupráci obou Davidů byl fascinující. S jakou lehkostí a v plné rychlosti se dostávali proti hvězdnému týmu Ruska do šancí. Bavili diváky a viditelně i sami sebe.

„S Krejčou je super hrát, je to zábava. On si to podrží a najde vás v každé situaci. Vím, co od něj čekat, musím být pořád na přihrávky od něj připravený. Třeba v té přesilovce, jak mi poslal žabičku přes čtyři hokejky. Sním je legrace hrát a moc si to užívám,“ řekl po zápase Radiožurnálu David Pastrňák.

A užívat si to bude moci David Pastrňák s Davidem Krejčím znovu už pátek. Kdy od 20 hodin a 15 minut nastoupí národní tým proti Bělorusku.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 11. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12 2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10 3. Švýcarsko 4 2 1 1 0 14:9 9 4. Slovensko 4 2 0 1 1 9:8 7 5. Česko 4 0 3 0 1 14:12 6 6. Francie 4 1 0 0 3 7:16 3 7. Rakousko 4 0 0 1 3 4:21 1 8. Bělorusko 4 0 0 0 4 4:22 0