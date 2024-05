Nosek touží po premiéře na mistrovství světa. ‚Je to velká motivace,‘ říká útočník. Mluvil i o nové smlouvě

Útočník Tomáš Nosek si opět po deseti letech zahrál za hokejovou reprezentaci a věří, že si na Český hrách (Betano Hockey Games) v Brně vybojuje premiérovou účast na mistrovství světa. V Praze by si jednatřicetiletý odchovanec Pardubic mohl zahrát nejen na reprezentačním vrcholu, ale i v říjnu s New Jersey proti Buffalu. K tomu by se ale musel s Devils dohodnut na nové smlouvě. Praha 19:26 3. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Nosek | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: ČTK

„Nikdy jsem nehrál na mistrovství světa, pro mě je to velká motivace se tam dostat a doufám, že to vyjde,“ řekl novinářům Nosek, který před čtvrtečním zápasem s Finy naposledy hrál v národním týmu v sezoně 2013/14 při působení v Pardubicích.

Hokejisté na Českých hrách podlehli Finsku 1:4. Hosté rozhodli ve druhé třetině góly Sarrijärviho a Hyryho Číst článek

V tom ročníku v reprezentaci i debutoval a stihl 11 zápasů a vstřelil tři branky. Potom se vydal do Severní Ameriky, kde bojoval o šanci v NHL na farmě Detroitu v Grand Rapids a následovala angažmá ve Vegas a Bostonu. Loni se upsal New Jersey.

„Bylo hezké si zahrát po deseti letech za národní tým. Moc jsem si to užil. Ani se nezdálo, že to bylo deset let. Hrozně to uteklo,“ řekl a litoval, že neprožil vítězný návrat.

„Měli jsme tlak, ale nedokázali jsme dát góly. Dostali jsme lekci z produktivity. Jakmile dají Finové gól, tak zalezou a umí bránit vedení, mohli se zatáhnout. Stojí ve středním pásmu a není tam žádné místo. Ve vlastním pásmu mají pokrytý slot. Chyběl nám asi důraz před brankou nebo nějaký dobrý odraz. Gól přišel až pozdě ke konci,“ vrátil se k porážce 1:4.

Nastoupil v útoku se spoluhráčem z Devils Ondřejem Palátem a Dominikem Kubalíkem z Ottawy. Hráči si zvykají na širší kluziště.

Tomáš Nosek: Zahrát si na MS je velká motivace. Na širší kluziště si zvykneme #BetanoHockeyGames #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/sN1lC6Xfkk — Český hokej (@czehockey) May 3, 2024

„Nebylo to lehké, ale je to pro každého stejné. Je to pořád hokej. Sice to širší hřiště je fakt trošku znát, deset let jsem na tom nehrál, ale je to tak, jak to je. Já s tím nemám problém, my se přizpůsobíme a příští zápas bude zase lepší,“ uvedl Nosek.

V NHL je ceněný hlavně za defenzivní práci, ale v reprezentaci chce ukázat i ofenzivní kvality. „Každý útočník je rád, když dostane prostor na přesilovce a může hrát i víc do ofenzivy. V NHL mám tu roli, takovou tu škatulku, a těžko se z ní dostáváte. Ale neznamená to, že jsem se odnaučil hrát hokej,“ řekl s úsměvem.

V New Jersey stihl v sezoně jen 36 zápasů a připsal si dvě branky a čtyři asistence. „Byla poznamenaná zraněním. Půl sezony jsem byl mimo, byl jsem na operaci, takže tím bych to i uzavřel. Nechtěl bych to dál rozebírat. Pak se snažíte naskočit do rozjetého vlaku... Bylo to těžké. Ke konci jsem se konečně rozehrál a bylo to znát i na icetimu i na bodech,“ prohlásil Nosek.

‚Pomáhám mladým, mé práce si cení i manažer.‘ Rutta má po odchodu Hertla ze San Jose novou roli Číst článek

Velké mezinárodní akce ho v minulosti míjely, startovat na MS si ale vždy přál. „Až letos poprvé v kariéře, co jsem začal hrát dospělý hokej, mi nevyšlo play off. Šance nikdy moc nebyla. Když jednou byla, tak jsem byl zraněný. Kdyby byla šance jet dřív, určitě bych jel. Ta pravá šance přišla až letos. Jsem rád, že přišla pozvánka, a poperu se o to,“ prohlásil.

Do Prahy se chystá hodně jeho spoluhráčů. Už v nedělním utkání se Švýcarskem se může potkat se třemi - brankářem Akirou Schmidem, obráncem Jonasem Siegenthalerem a útočníkem Nicem Hischierem.

„Jede hodně kluků. Taky Mercer za Kanadu, Holtz za Švédy a (Luke) Hughes za Ameriku. Praha láká. Co jsme se bavili s klukama z ostatních týmů, všichni chtějí jet,“ uvedl Nosek. Na setkání se těší.

„Ještě jsme se nekontaktovali, ale určitě prostor bude. Oni dnes přiletí, takže prohodíme pár slov a stihneme se chvilku vidět.“

Jednání o nové smlouvě

Do Prahy zavítá New Jersey také k zápasům NHL s Buffalem, které se budou hrát v O2 areně 4. a 5. října. „Probírali jsme to. Já teda nemám smlouvu, takže mě se to zatím netýká. Zahrát si ještě NHL v Praze, to by byl splněný sen,“ uvedl Nosek, jemuž končí roční kontrakt na jeden milion dolarů a v červenci se může stát nechráněným volným hráčem.

Devils o něj podle jeho slov projevují zájem, ale sám nechce dlouho vyčkávat jako loni. „To jsou takové řeči. Už jsem to slyšel několikrát, pak se to nepotvrdilo. Jsou prý spokojení, chtěli by se mnou prodloužit spolupráci. Ale záleží, jestli je to pravda, nebo ne. Jestli se dokážeme dohodnout. Loni jsem takhle čekal v Bostonu do poslední chvíle, nemluvil jsem s ostatními týmy, to mě pak stálo třeba i lepší smlouvu, nebo možnost hrát někde jinde. Jestli mi nedají smlouvu dřív, tak asi budu muset jít jinam a nebudu čekat tak dlouho jako loni. Prioritou je určitě zámoří,“ řekl Nosek.

Před březnovým koncem přestupů ho lákal právě Boston. „Něco tam proběhlo, zájem byl. Já jsem hrál po zranění osm minut za zápas, takže jsem se přesunu nebránil. Ale manažer za mnou přišel s tím, že mě vyměnit nechce a že dostanu víc času na ledě. To se pak i stalo,“ uvedl Nosek.

Bývalým spoluhráčům z Bruins v čele s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou přeje, aby postoupili z 1. kola play off přes Toronto. „Samozřejmě bych byl rád, kdyby kluci přijeli na mistrovství a pomohli nám, ale to je teď vedlejší. Šance vyhrát Stanley Cup je hrozně malá, přeju jim, aby to uhráli v sedmém zápase a poprali se o Pohár v dalších kolech,“ dodal Nosek.