Světové šampionáty, olympiády i Světový pohár. Plekance čeká proti Rusku 100. utkání v národním dresu

Česká hokejová reprezentace ve čtvrtek večer nastoupí na světovém šampionátu proti Rusku. V utkání ale nepůjde jen o body do tabulky skupiny A. Tomáš Plekanec totiž právě v duelu s tradičním soupeřem nastoupí k jubilejnímu stému zápasu v seniorské reprezentaci. Kodaň 16:55 10. května 2018

„Jako dítě člověk sní o tom, že bude hrát za reprezentaci, a asi těžko může počítat s tím, že bude mít v nároďáku sto startů, takže je to samozřejmě hezké,“ zasní se Tomáš Plekanec.

Národnímu týmu Plekanec pomohl ke stříbru na světovém šampionátu už v roce 2006 a získal i bronz v roce 2011 respektive 2012. Šampionát v Kodani je už jeho jedenáctým. Když k tomu připočteme ještě účast na dvou olympijských hrách a světovém poháru, je jasné, že najít jeden zápas, který by Plekancovi utkvěl v paměti nad ostatními, dost dobře nejde.

„Nevím, těch je asi hodně. Těžko vybrat jeden zápas nebo něco. Spíš to jsou sekvence těch mistrovství světa, olympiád, Světového poháru. Těžko vybrat jeden, ale bylo toho hodně,“ říká Plekanec.

A třeba se výrazně do paměti Tomáše Plekance zapíše ten s pořadovým číslem 100 ve čtvrtek večer proti Rusku.

Utkání Česka proti Rusku, které začíná ve čtvrtek ve 20.15, budeme na iROZHLAS.cz sledovat online.

„To by mohl něco vypsat, když má tu stovku, ne?“ žertuje brankář David Rittich, který ovšem hned zvážní a nešetří na adresu Tomáš Plekance superlativy: „Je to výborný hráč, má spoustu zkušeností, které může předat nám mladším, kteří jsme tu třeba poprvé. Chodí na oslabení, přesilovky i do hry pět na pět, takže je to strašně platný hráč a strašně si vážíme toho, že tu s námi je.“

Jubilejní duel pětatřicetiletého útočníka zpestří posily David Krejčí a jeho jmenovec Pastrňák, kteří budou na stadionu. Zda se zapojí i do hry, se rozhodnou až těsně před zápasem. Ten začne ve 20.15 a na serveru iROZHLAS.cz ho budete moct sledovat online.