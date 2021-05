Je to jednoznačně i moje vina, přiznává trenér českých hokejistů Pešán. Přijdou změny v sestavě

Nepovedený vstup českých hokejistů do mistrovství světa označil trenér Filip Pešán za svou chybu v nominaci. Jak jí chce řešit, prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Je to jednoznačně i moje vina, je to i vina mojí nominace,“ bere na sebe trenér vinu za dosavadní výsledky týmu.

V mužstvu mu totiž chybí více bojovníků, kteří by se prali v předbrankovém prostoru a i jinde znepříjemňovali hru soupeřům.

„Možná jsme si vyzkoušeli hrát kombinační jednoduchý hokej, který nebolí, ale je vidět, že tohle není ta cesta. Musíme se vrátit do práce a vzít si montérky a já doufám, že to tak bude i v dalším zápasech a uzpůsobíme tomu sestavu,“ plánuje zkušený kouč.

V plánu jsou změny

Změnu chce Pešán udělat ve všech útočných řadách, včetně elitní formace, od které si národní tým před šampionátem sliboval nejvíc.

Excelentní nahrávač Jan Kovář a k němu dva útočníci z NHL Dominik Kubalík a Jakub Vrána při hře pět na pět nedali ani gól a soupeře nepřehrávají ani herně.

„Nebyl to úplně ideální výkon a ve třetí třetině už nás trenér rozhodil, tak uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě první lajna by měla hrát líp a tomu týmu víc pomoct,“ uvědomuje si kapitán Jan Kovář.

Ale spolupráce nefunguje ani v dalších řadách. Když k tomu připočteme chyby, které kupí obránci, není na hře českého týmu moc pozitivních věcí.

„Minimálně se dá opřít o kluky, kteří byli v naší čtvrté formaci, naše suverénně nejlepší formace Smejkal, Musil, Flek. Zkusili jsme spojit kluky z NHL do dvojic a trojic, ale bohužel mi chybí tvrdá práce v každé pětce. Využijeme tyhle kluky, abychom přidali dělníky do každé lajny a zkusíme vytvořit nové útoky,“ prozrazuje plány kouč Pešán.

V pondělí večer čeká Čechy běloruský výběr. Na zkoušení ale nemá český tým čas. Při dalším výsledkovém výpadku už by totiž nebojoval o lepší výchozí pozici pro čtvrtfinále, ale o samotnou účast ve vyřazovacích bojích.