Tři hodiny spánku za dva dny je málo. Číslo dresu schovávám pro ‚Pastu‘, říká Nečas po duelu s Británií

Česká hokejová reprezentace na domácím světovém šampionátu zvládla utkání s dalším papírově slabším týmem. V tabulce poslední Velkou Británii porazila 4:1. Na ledě u toho nechyběl útočník Martin Nečas, který se k týmu připojil po cestě ze zámoří pár hodin před zápasem. Praha 9:20 19. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas se k českému týmu připojil v sobotu dopoledne a už večer nastoupil v zápase proti Velké Británii | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Za poslední dva dny jsem naspal tak tři čtyři hoďky, chce to dospat, možná bych usnul právě tady teď,“ řekl Martin Nečas po utkání proti Velké Británii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Martina Nečase, který ihned po příletu na světový šampionát nastoupil do duelu proti Velké Británii

Nastoupil do něj prakticky bez odpočinku necelých deset hodin po dlouhém letu ze Spojených států amerických. Na to by si netroufl každý. Reprezentační obránce Libor Hájek ale Nečasovu přístupu rozumí.

„Chápu, že chtěl hrát. Je málo zápasů, které se poštěstí hrát na mistrovství světa doma. Taky bych nečekal a chtěl hned hrát,“ řekl Hájek.

Poklonu hvězdnému hráči z NHL sklonil i bek Jakub Krejčík. „Nedokážu si to představit. Klobouk dolů, jak to zvládl. Teď před sebou máme dva dny volna, což se mu určitě bude hodit. Martin bude určitě velkým přínosem pro tým,“ věří další obránce reprezentačního týmu.

„Kulisa byla neskutečná. Je to něco, co se může stát jenom v Česku. Očekával jsem to, protože jsem už před zápasem viděl nějaká videa. Je to paráda a člověk si to užívá,“ řekl útočník Caroliny ke specifické atmosféře domácího šampionátu.

Nečas si ji na křídle druhé formace užíval netradičně s číslem 98 na dresu. Jeho oblíbenou 88 sice nikdo na zádech nenosí, to ale nemusí trvat dlouho. „Schovávám ho pro jednoho hráče, jestli ho znáte. Kdyby dojel, tak to tam má nachystaný,“ narážel český útočník na možnou posilu národního týmu Davida Pastrňáka.

Dva dny na regeneraci a srovnání biorytmu přijdou Nečasovi i celému týmu vhod, v úterý v 16:20 se utká o umístění ve skupině s Kanadou.