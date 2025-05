Američané přestříleli Nory v prodloužení 6:5, hattrick zaznamenali hráči na obou stranách

Američané v touze odčinit pondělní porážku se Švýcary (0:3), která pro ně byla první ztrátou na turnaji, začali velmi dobře. První třetinu vyhráli na střely na branku 20:5 a převahu vyjádřili i gólově.

🇺🇸 @usahockey fires off 4 in the first period! What a start! 😮 #MensWorlds #IIHF pic.twitter.com/yHB0mvrsY4

Engebratenův brzký faul sice při přesilovce nepotrestali, ale hned šest sekund po vypršení jeho trestu otevřel v páté minutě skóre Gauthier.

V osmé minutě zvýšil kapitán Keller, který si v utkání připsal i dvě asistence. V polovině třetiny načal své střelecké představení využitou přesilovkou Solberg, ale zanedlouho se prosadil i Thompson.

Autor 44 gólů v základní části v této sezoně NHL oslavil první trefu na turnaji. Už na 4:1 zvýšil v 18. minutě McCarron.

Když pak v nástupu do druhé části využil početní výhodu Thompson, zdálo se, že je rozhodnuto a zbytek zápasu odpoví už jen na otázku, jakým skóre zámořský favorit Nory deklasuje.

Jenže Američané výrazně ubrali, a i když Norové měli po druhé třetině na kontě jen devět střel mezi tyčky, zásluhou Solberga, jenž využil přesilovku pět na tři, a Rönnilda snížili na rozdíl dvou branek.

Seveřané vycítili šanci na senzační obrat a jejich odhodlání posílil v 52. minutě kontaktní trefou Steen. V 55. minutě chybělo málo, aby Seveřané slavili vyrovnání - Solberga ale vychytal Swayman. Norský hrdina si spravil náladu v čase 58:33, kdy ho propálil při hře bez gólmana.

STIAN SOLBERG! 🎩🇳🇴 First hat-trick of the 2025 #MensWorlds and we're tied in Herning! #MensWorlds #IIHF @norskishockey pic.twitter.com/4oKineYWrM