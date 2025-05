Švédové utkání s USA zvládnou a postoupí. A Švýcaři porazí Dány, myslí si Martin Procházka

Hokejové mistrovství světa v sobotu nabídne semifinálové souboje. Dánsko vyzve Švýcarsko a Spojené státy americké se utkají se Švédskem. „Myslím, že Švédové dnes zvládnou utkání s USA, takže postoupí a Švýcaři porazí Dány,“ říká o možném vývoji mistrovství světa expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Rozhovor Stockholm 12:00 24. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédská lavička během zápasu na mistrovství světa | Zdroj: Reuters

Začněme tím největším překvapením - Dánskem, které vyřadilo Kanadu a které bude hrát poprvé v historii semifinále, narazí na Švýcarsko. Čím by mohli Dáni soupeře zaskočit?

Každopádně asi podobným způsobem, jako porazili Kanadu, takže obětavým výkonem, bojovností, disciplinovaností. Bude skvělá atmosféra, takže tohle by mohly být jejich zbraně, jak na Švýcary a ti na ně budou velice dobře připravení a nepodcení je. Švýcaři za celý turnaj inkasovali jen devět branek, takže to bude pro Dány hodně těžké.

Procházkovi na mistrovství světa chyběli elitní útočníci a Gudas. Vyzdvihl první formaci a Fleka Číst článek

Švýcarsko porazilo ve čtvrtfinále Rakousko jednoznačně 6:0. Čekáš, že by mělo mít semifinále s Dánskem podobný průběh?

Nevím, jestli takovým výsledkem, ale favoritem zápasu jsou Švýcaři. Mají vynikající tým doplněný hvězdami z NHL, výborného brankáře, který dvakrát neinkasoval a pro Dány to bude obrovsky těžký úkol.

Pojďme na druhou dvojici - Švédsko bude mít proti USA výhodu domácího prostředí, navíc je tým složený skoro jen z hráčů NHL. Na co si musí Švédi dávat u Američanů pozor?

Jsou to dva týmy složené z hráčů NHL. Američané mají mladší hráče, kteří jsou výborně rychlostně vybavení. I když v zápase prohrávají, tak jsou schopní reagovat, jako v zápase s námi, kde prohrávali 2:1. Otočili i duel s Finskem svým výborným výkonem celého týmu, není tam extra velká hvězda, ale týmový výkon.

Když Kanada senzačně vypadla, weby v zámoří se tomu třeba v porovnání s basketbalovou NBA nebo hokejovou NHL téměř nevěnovaly. Jak vnímáš to, že v Kanadě a USA nemá mistrovství světa velkou váhu?

Je to pravda, oni to berou tak, že je to turnaj v Evropě. Je to sice mistrovství světa, ale pro Kanadu a Ameriku jsou mnohem důležitější domácí turnaje, jako je Stanley Cup, NBA a Americký fotbal. Když je úspěch, tak to kvitují, že to je fajn, ale když ne, tak si z toho fanoušci moc nedělají.

Které dva týmy budou podle Martina Procházky hrát finále letošního světového šampionátu?

Myslím, že Švédové dnes zvládnou utkání s USA, takže postoupí a Švýcaři porazí Dány. Takže finále Švédsko - Švýcarsko.