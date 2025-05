,Je to zlato pro něj.’ Hokejisté USA po zisku zlatých medailí připomněli i zesnulého spoluhráče Gaudreaua

Hokejisté Spojených států vyhráli mistrovství světa. Ve finále proti Švýcarsku jim zlaté medaile vystřelil jediným gólem zápasu ve třetí minutě prodloužení Tage Thompson. Hráči pak se zlatými medailemi a pohárem pózovali fotografům i s dresem zesnulého Johnyho Gaudreaua, který loni tragicky zahynul. Stockholm 7:07 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američané pózovali fotografům i s dresem Johnyho Gaudreaua, který vloni v létě tragicky zahynul | Zdroj: Reuters

„Byla to nefalšovaná radost a strašně zábavný turnaj. Je to šíleně dlouho, co to naše země nevyhrála a hlavně proto je to tak unikátní pocit. Věřím, že si u nás budeme mistrovství světa více vážit a znovu vozit zlaté medaile,“ věří Tage Thompson.

Ten svým gólem v prodloužení zajistil Američanům titul mistrů světa poprvé od roku 1960, kdy Spojené státy triumfovaly na olympijském turnaji, který byl zároveň světovým šampionátem.

Švýcaři tak na první zlato dál čekají. Nepomohla jim k tomu ani výtečná forma brankáře Leonarda Genoniho, který v základní hrací době nedostal v play-off ani gól a v součtu se zápasy ve skupině vydržel bez inkasované branky přes rekordních 243 minut.

„Myslím, že to nebylo jen o mně, ale samozřejmě práce celého týmu do obrany. Byla to zábava s takovou partou. Je fajn takový rekord mít, ale ta nejlepší medaile z toho nakonec stejně není,“ smutnil po zápase Leonardo Genoni.

Vzpomínka na spoluhráče

Pro zlaté medaile si došli Američani, a když pak s nimi pózovali fotografům, vzali sebou na podium i dres Johnnyho Gaudreaua, který vloni v létě tragicky zahynul.

„Johnny by tu byl s námi. Jakoby s námi žil každý den a pořád měl velký vliv na americký hokej. Nikdy na něj nezapomeneme, je to zlato pro něj,“ říkal brankář Bostonu Jeremy Swaymen a ukázal na zlatou medaili na krku.

Ocenění má i jeho spoluhráč z Bostonu David Pastrňák, který vyhrál kanadské bodování turnaje a byl zvolen do All Stars šampionátu.