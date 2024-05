Ve finále bez Rutty. Český obránce dostal dodatečný trest za faul loktem proti Švédsku

Čeští hokejisté se budou muset v nedělním finálovém zápase na mistrovství světa proti Švýcarsku obejít bez obránce Jana Rutty, který dostal dodatečný trest za faul na Švéda Isaca Lundeströma v sobotním semifinálovém utkání. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) o rozhodnutí disciplinární komise informovala na svém webu. Praha 23:07 25. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Rutta reaguje na své vyloučení | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rutta nedovoleně atakoval švédského útočníka ve 35. minutě. Lundeströma zasáhl loktem do hlavy. Lotyšský rozhodčí Andris Ansons a Kristian Vikman z Finska českého beka v zápase nevyloučili, disciplinární komise ale sáhla k dodatečnému trestu. Podle jejího odůvodnění obránce San Jose soupeře „bezohledně“ ohrozil. Navíc Lundeström neměl v držení puk.

Narozeniny moc neslavím, ale tyhle si budu pamatovat, přiznává Pastrňák po výhře nad Švédskem Číst článek

„Díval jsem se na to, ale ze záběru televize, nebo z toho, co jsme měli na videu, tak to nebylo úplně vidět. Vím, že tam k něčemu došlo, ale vůbec nevím,“ komentoval kouč Radim Rulík Ruttův zákrok.

Stejně jako ve čtvrtfinále proti USA hrál jeho tým jen jedinou přesilovku. Švédové měli k dispozici čtyři. „Doufejme, že ve finále to nebude. Že si to rozhodčí taky vyhodnotí. Myslím, že některá ta vyloučení byla hodně přísná. Díval jsem se na to po druhé třetině,“ podotkl Rulík, jemuž se zase nelíbilo vyloučení Rutty za podražení v 39. minutě.

„S vyloučením Honzy Rutty určitě nesouhlasím, ale stane se to,“ uvedl Rulík a neodvážil se spekulovat, jestli mohlo jít ze strany sudích o kompenzaci. „Nevím, to je zase spíš otázka pro ně. Nedokážu odpovědět?“ řekl.

S šesti obránci

„Ti rozhodčí to taky nemají jednoduché, ale byl bych rád, kdyby ve finále to pojali tak, že je to finále a tam, kde si nejsou stoprocentně jistí, to nepískali,“ dodal Rulík.

V nedělním finále bude mít k dispozici jen šest obránců. Zdravotní problémy měl i Jakub Krejčík, kterého zasáhl puk do obličeje a po utkání podstoupil vyšetření v nemocnici. Zápas proti Švédsku, které český tým vyhrál 7:3, ale obránce Sparty předtím po základním ošetření dokončil.