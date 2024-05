Videoanalytik národního týmu Zelenka: Vše musíme podrobně sestřihat, aby měli trenéři co nejméně práce

Jména Denis Havel nebo Jakub Zelenka asi moc hokejových fanoušků nezná. Jsou tak trochu neviditelnou, ale přitom důležitou součástí realizačního týmu české hokejové reprezentace. Jsou totiž její videoanalytici, Práci videokoučů na domácím šampionátu přibližuje Radiožurnál Sport v reportáži ze zákulisí. Od zpravodaje z místa Praha 18:33 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Realizační tým na turnaji spoléhá na práci videokoučů, kteří sledují zápasy z tribuny | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

České hokejisty v pondělí večer čeká další těžká prověrka v základní skupině domácího mistrovství světa. V přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nastoupí Rulíkův výběr v pondělí ve 20.20 proti Švýcarsku. Za to, jak budou reprezentanti připravení, zodpovídají také videoanalytici. Jedním z nich je Jakub Zelenka, který v reportáži Radiožurnálu Sport popsal svou práci i komunikaci s hlavním trenérem Radimem Rulíkem.

Úkolem videokoučů je sledovat zápas, jehož záznam mají k dispozici díky signálu z televizní kamery, který proudí do celého světa. Při sledování videa dělají různé značky a celé utkání rozfázují tak, aby když si ho trenéři stáhnou do svých počítačů, měli hledání vybraných záběrů co nejjednodušší.

„Co se týče skautingu soupeře, vychází to plus minus 300 až 350 akcí za třetinu. Vše, co se děje na ledě, značkujeme pomocí klávesových zkratek. Je tam napadání v útočném i obranném pásmu, přesilovky, oslabení i góly. Jde hlavně o to, aby když předáme trenérovi zápas a on chce vidět jenom góly, může si to vyfiltrovat. Záleží, co chce vidět. Naším úkolem je, aby to bylo co nejpodrobněji sestřihané a trenéři měli co nejméně práce,“ popisuje systém videokouč Zelenka.

Vytíženost a množství práce videoanalytiků závisí na programu konkrétního dne. „Když se hrají tři zápasy denně, jsme na zimáku od rána. Ráno se sejdeme s trenéry, buď připravujeme poradu, nebo pomáháme s videem,“ nastiňuje Zelenka denní režim.

Od prvního dne šampionátu vždy zůstává alespoň jeden videokouč přímo na stadionu a sleduje ostatní reprezentační týmy. Jeden analytik působí v Praze, kde hrají Češi, druhý v Ostravě, kde se hraje skupina B. „Abychom byli připraveni zároveň do čtvrtfinále a neměli pak moc práce,“ vysvětluje videokouč.

Celosvětová databáze

Analytici nečerpají materiál pro videorozbor pouze z aktuálních zápasů. Mají totiž k dispozici i dvě celosvětové databáze, kde se dají najít starší záběry a široké spektrum hráčů ke sledování.

„Pokud nejde zrovna o nějakou třetí tureckou ligu, máme přístup téměř do všeho. Můžeme si najít jednotlivé hráče, podívat se na konkrétní střídání z daného zápasu. Je vlastně jedno, jestli se to hraje v Čechách, nebo třeba v NHL,“ pochvaluje si Zelenka.

Během přípravy na mistrovství světa využili videokoučové národního týmu právě tyto databáze pro analýzu soupeřů, které česká reprezentace potká ve skupinové fázi turnaje. Pokud by úspěšně postupovala vyřazovacími boji, bude práce videoanalytiků nabývat na důležitosti.