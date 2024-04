Vítězové domácích šampionátů: Hokejové mistrovství světa před svými fanoušky vyhrálo jen pět zemí

Národní tým se chystá na domácí mistrovství světa, v Praze a Ostravě se bude hrát po devíti letech. V roce 2015 zůstal český tým těsně pod stupni vítězů. Už v květnu bude mít pravděpodobně i s posilami z NHL opět šanci bojovat o medaile před svými fanoušky. V minulosti vítězství domácích reprezentací přicházela spíše výjimečně, ve 104leté historii světových šampionátů k tomu došlo devětkrát. Ve 21. století se to povedlo pouze Švédům a Finům. Video Praha 9:00 29. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavit titul mistrů světa před domácím publikem se podařilo Finsku, Švédsku i Československu | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Hokejoví fanoušci mají v živé paměti finský triumf na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách z roku 2022. Po heroickém výkonu ve finále, kde Finové zdolali Kanaďany, slavil legendární 203 centimetrů vysoký Marko Anttila s pohárem nad hlavou v zaplněné Nokia Areně v Tampere. Finský výběr ale není jediný, který v historii získal zlaté medaile před domácím publikem.

Titul v dobách bez play-off

Historicky prvními vítězi hokejového šampionátu ve své zemi se stali Čechoslováci v roce 1947. Na prvním mistrovství světa konaném po druhé světové válce domácí vyhráli o jeden bod před Švédskem, ačkoli mu ve vzájemném utkání podlehli. Tehdy se totiž nehrálo klasickým vyřazovacím systémem. Všechny týmy se utkaly navzájem a o mistrovi rozhodl konečný součet bodů v tabulce. Na zisku titulu se v roce 1947 výrazně podílel útočník Vladimír Zábrodský, jenž v turnaji zapsal 29 gólů. Stal se nejlepším střelcem celého turnaje.

Dva tituly v jednom

Až do roku 1968 platilo, že se vítěz zimních olympijských her automaticky stal i mistrem světa. Na Hrách konaných v roce 1960 v americkém Squaw Valley se turnaje zúčastnilo devět týmů, které byly rozřazeny do tří skupin po třech. Nejlepší dvě reprezentace z každé skupiny poté postoupily do skupiny finálové, která tak skýtala celkem šest týmů. V této skupině odehrál každý s každým jeden zápas a vítězem olympijských her se stal tým s nejvyšším počtem bodů. Zlaté medaile získali Američané, kteří ve finálové skupině nebyli ani jednou poraženi.

Druhá zlatá jízda v Praze

Hokejová reprezentace ČSSR před domácími fanoušky dosáhla v roce 1972 velkého triumfu, protože v politicky napjaté době dokázala předčit výběr Sovětského svazu. Na mistrovství světa v Praze tak došlo k přerušení devět let trvající dominance SSSR na hokejových šampionátech. Ačkoli vzájemný zápas skončil remízou 3:3, v konečné tabulce získal domácí celek o tři body více a slavil titul.

Návrat silné „sborné“

„Sborná“, jak se hokejistům Sovětského svazu přezdívá, se na hokejový trůn vrátila už o rok později v Moskvě. S legendárním brankářem Vladislavem Treťjakem, který později působil v trenérském štábu ruského národního týmu, dokráčel výběr SSSR v roce 1973 přesvědčivě ke zlatu.

Sovětský svaz vyrovnal Československo v počtu domácích prvenství roku 1979. Na mistrovství světa v Moskvě ovládl základní i finálovou skupinu a ČSSR se musel tentokrát spokojit se stříbrem. Od té doby pokračovala zlatá nadvláda „sborné“ na mistrovství světa až do roku 1985.

Zlatý hattrick

Českoslovenští hokejisté dokázali v roce 1985 sovětskou dominanci přerušit opět na domácím šampionátu. V základní skupině, ve které byli všichni účastníci turnaje, sice skončili až čtvrtí, nicméně ve finálové skupině porazili SSSR 2:1. Rozhodující gól vstítil legendární Vladimír Růžička. Tentýž střelec se podílel i na demolici Spojených států, kterým nastřílel hattrick, a jeho tým zvítězil suverénně 11:2. Domácí porazili v Praze i Kanadu, kterou taktéž hattrickem sestřelil Jiří Šejba.

Poslední vítězství Sovětů

Na dlouhá léta posledním vítězstvím domácího týmu na světovém šampionátu byl triumf Sovětského svazu v Moskvě roku 1986. „Sborná“ suverénně ovládla základní skupinu a v té finálové předčila druhé Švédsko rozdílem tří bodů.

Severská dominance

Další triumf domácích hokejistů na mistrovství světa přišel až roku 2013. Šampionát se konal ve Stockholmu a Helsinkách, přičemž oficiálně bylo pořadatelskou zemí Švédsko. A právě výběr „Tre Kronor“ opanoval šampionát hraný v novodobém stylu, tedy systémem základních skupin a play-off. Domácí výběr ve skupině A, která se hrála ve Stockholmu, skončil až na třetím místě za Švýcarskem a Kanadou. Češi postoupili do čtvrtfinále ze čtvrtého místa, ale do bojů o medaile nezasáhli, jelikož byli vyřazeni Švýcary. Švédsko postupovalo ve vyřazovací fázi druhou stranou pavouka, přičemž vyřadilo postupně Kanadu, Finsko a ve finále zdolalo Švýcarsko. Zlato slavili po jasné výhře 5:1.

Dosud posledním vítězstvím domácího týmu na mistrovství světa je již zmiňované finské zlato z roku 2022. Šampionát v Praze a Ostravě, který začíná 10. května, nabízí jedinečnou možnost pro české hokejisty, aby zopakovali počin svých předchůdců z roku 1985. Pokud by národní tým získal jakýkoli cenný kov, stalo by se tak v historii samostatné České republiky vůbec poprvé před domácím publikem.

V případě zisku titulu by Češi předčili Sovětský svaz, který slavil světové zlato v Moskvě třikrát. Pokud by 26. května národní tým uspěl ve finále, v Praze by byl dekorován domácí výběr už počtvrté v historii.