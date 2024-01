Vstupenky na hokejový šampionát se budou prodávat i na jednotlivé zápasy, oznámili organizátoři

Organizátoři letošního hokejového mistrovství světa v Praze a Ostravě uvolní v úterý do prodeje vstupenky na jednotlivá utkání. Podle tiskové zprávy budou k dispozici i lístky na české zápasy, v sítích Ticketportal a Ticketmaster budou k dispozici od 10 hodin. Praha/Ostrava 10:33 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté v dresech národního týmu | Zdroj: Profimedia

Doposud byly k dispozici jen takzvané denní balíčky; od října organizátoři šampionátu prodali téměř 400 tisíc vstupenek, bezmála 65 procent z celkové prodejní kapacity.

Za cenu 2390 korun bude možné v úterý zakoupit vstupenky i na čtvrtfinále, ve kterém by se měl představit český tým. V případě postupu ze základní části totiž národní celek vstoupí do play off ve čtvrtek 23. května od 20:20.

„V historii mistrovství světa se ještě nestalo, že by český národní tým zůstal před branami play-off. Pokud chtějí fanoušci zafandit domácím hokejistům, měli by si pořídit vstupenky na "pražské" čtvrtfinále co nejdříve,“ uvedl šéf ticketingu MS Martin Gremlica.

Světový šampionát v Praze a Ostravě se bude konat od 10. do 26. května.