Začalo to jako recese na firemních akcích, pak jsem masku začal nosit i na sport, říká fanoušek Fantomas

Na střeše Galerie Harfa se ve Speciálu Radiožurnálu Sport objevil muž, který světové šampionáty navštěvuje v masce Fantomase. Jak se největšímu českému hokejovému fanouškovi líbí dosavadní výkony svěřenců trenéra Radima Rulíka na domácím mistrovství? S hokejovým expertem Martinem Procházkou si povídali i parahokejisté, kteří na mistrovství světa vybojovali bronz. Poslechněte si další Speciál přímo z dějiště šampionátu. Speciál Radiožurnálu Sport Praha 21:28 15. května 2024

Poprvé jste masku Fantomase oblékl na šampionátu v roce 1999?

Je to tak. Ale trochu jsem se ještě styděl, takže jsem tam vystupoval v takových malých intervalech. Nakonec to ale skončilo úspěchem. Zažil jsem tam první zlato v roli Fantomase.

Poslechněte si Speciál MS v hokeji s Fantomasem a českými bronzovými parahokejisty

Jak vznikl nápad, že se budete od ostatních fanoušků odlišovat?

Byla to recese. Koupil jsem si masku, začal jsem ji používat nejdřív na firemních akcích, pak se to přesunulo i do sportu. Možná jsem vypadal jako blázínek, ale fandilo se mi v tom dobře.

Bylo od roku 1999 nějaké mistrovství světa bez Fantomase?

Bylo v roce 2000 v Petrohradu, kam se mi nechtělo. V Rize jsem jednou chyběl, jinak jsem byl na všech mistrovstvích světa, když nepočítám covidové roky.

Památné bylo hlavně finále mistrovství světa v roce 2010, kdy jsem v Německu stál za mantinelem a strašil Rusáky, kteří proti nám hráli přesilovku šest na tři. Tomáš Vokoun tam dělal zázraky.

Jak se vám zatím líbí výkony českých hokejistů na domácím šampionátu? Máte možnost si turnaj v Praze vůbec užít?

Z kotle, kde se nacházím, je jiný pohled. V masce mám trochu jiné periferní vidění, ale nemůžu si stěžovat. Naši hokejisté se rozehrávají. Vždy tvrdím, že sedm zápasů je na rozehrání a osmý je nejdůležitější.

Naše reprezentace začíná nabírat na obrátkách. Věřím, že ještě vylepší střelbu a přijde to nejlepší.

Prožil jste na šampionátech i horké chvilky třeba kvůli lidem, kteří dbají na bezpečnost a zrovna se s vaší maskou úplně neztotožňují?

Bylo to na zimní olympiádě v Turíně a Soči, kde Fantomas nebyl moc populární. Nemohl jsem tam vystupovat ani s dobrými úmysly.

Na posledním mistrovství světa v Rize jsem se také naháněl s pořadatelskou službou na chodbě. Asi na mě zapomněli, ale Fantomas je pořád stejný.

Muž, který na světových šampionátech, funguje s maskou Fantomase | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jak si masku pořizujete?

Před dvaceti lety jsem si začal masku pořizovat v Chomutově. Vždy jsem si nechal poslat čtyři, pět kusů a pak jsem registroval, že se objevily i různě na e-shopech. Nejvíc jsem jich měl asi ke třiceti, ale teď jich mám tak půlku.

Na jednom mistrovství světa využiji tak tři až čtyři masky. Zvlášť když je mistrovství světa bouřlivé.

Není nepříjemné mít dvě a půl hodiny během zápasu na sobě masku?

Už mi to nějak nevadí. Byl jsem v tom klidně i šest hodiny. Po zápase se z arény nemůžu ani dostat kvůli focení, takže si zajdu na toaletu, tam si masku sundám a už mám klid.

Poslechněte si celý rozhovor s výjimečným českým hokejovým fanouškem a úspěšnými parahokejisty.