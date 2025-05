Mistrovství světa v hokeji začíná finálovou odvetou. S kým se kdy utká český tým?

Kralující mistři světa z Prahy svou cestou za obhajobou zlatého titulu zahájí v pátek v soubojem proti Švýcarům, tedy loňským finálovým soupeřem. Přestože národnímu týmu chybí opory v podobě Lukáše Dostála či Radka Gudase, můžou se spolehnout třeba na Davida Pastrňáka, který má za sebou v NHL bodově úspěšný ročník. Herning (Dánsko) 11:01 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svěřenci Radima Rulíka se na severu Evropy pokusí obhájit loňské zlato. Kapitánem národního týmu je opět Roman Červenka. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už v pátek 9. května odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji, které pro rok 2025 spolupořádá Švédsko s Dánskem, konkrétně dánský Herning a švédská metropole Stockholm.

Čeští hokejisté zabojují o postup do čtvrtfinále ve skupině B a hned v pátek, tedy první den šampionátu, začnou tam, kde minulý rok skončili. Jejich prvním protivníkem bude Švýcarsko, tedy soupeř z loňského finálového souboje. Sobota bude pro národní tým dnem volna a v neděli je čekají hokejisté z Norska.

Dalšími týmy, se kterými se kralující mistři světa ve skupinové fázi utkají, budou domácí Dánové, nováčci v elitní skupině z Maďarska, hokejisté Kazachstánu, Německa a na samotný závěr, tedy 20. května, vyzvou výběr Spojených států.

Co se týče složení nominace, letos ve výběru chybí hrdinové loňského šampionátu Lukáš Dostál a Radko Gudas. Přestože jejich Anaheim, za který oba Češi v zámořské soutěži nastupují, se do boje o Stanley Cup neprobojoval, ani jeden z nich loňské zlato v českém dresu obhajovat nebudou. Radko Gudas se po sezoně v NHL omluvil ze zdravotních důvodů.

Gólman Dostál má za sebou v Anaheimu 54 úspěšných startů a má před sebou jednání o nové smlouvě. Nechce tedy riskovat zranění a už předem avizoval, že letošní turnaj vynechá. Národní tým tak v brance bude podporovat trojice Daniel Vladař, Karel Vejmelka a Josef Kořenář ze Sparty.

Kdo ale v národním týmu rozhodně chybět nebude je hvězda Bostonu a hrdina loňského finále David Pastrňák. Přestože se jeho Bruins do play-off neprobojovali, on sám za sebou má úspěšný ročník, kde nasbíral 106 kanadských bodů za 43 branek a 63 asistencí. Boston ještě posílá posilu v podobě Jakuba Lauka, naopak Pavel Zacha v důsledku zranění o šampionát přijde.

Nominace: Brankáři: Josef Kořenář (Sparta Praha), Daniel Vladař (Calgary/NHL), Karel Vejmelka (Utah/NHL), Obránci: Jakub Krejčík (Sparta Praha), Tomáš Kundrátek (Třinec), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Libor Hájek (Pardubice), Jiří Ticháček (Kladno), Daniel Gazda (Ilves Tampere/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL), David Špaček (Iowa/AHL), Útočníci: Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Jáchym Kondelík (všichni Pardubice), Matěj Stránský, Filip Zadina (oba Davos/Švýc.), David Pastrňák, Jakub Lauko (oba Boston/NHL), Michael Špaček (Sparta Praha), Ondřej Beránek (Karlovy Vary), Jakub Flek (Brno), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.), Daniel Voženílek (Zug/Švýc.), Adam Klapka (Calgary/NHL).

Trenér Rulík na poslední chvíli do nominace přidal ještě útočníka Martina Nečase. Ten letos změnil působiště po tom, co byl z Caroliny vyměněn do týmu Colorado Avalanche. Hokejisté Colorada ale v osmifinále play-off podlehli Dallasu, díky čemuž Nečas může přijet do Dánska a pokusit se rozšířit svou sbírku o další cenný kov. Kapitánské ‚Céčko‘ bude letos stejně jako minulý rok opět oblékat Roman Červenka.

Souboj o titul mistrů světa započne 9. září a trvat bude 16 dní. O tom, který tým se v následujícím roce bude pyšnit titulem mistrů světa tak bude rozhodnuto 25. května.