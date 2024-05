‚Maminy nejdou, jen děti a tatínkové.‘ Rodinný výlet na hokej vyjde i na deset tisíc korun, nikdo nelituje

Nebyly to ale děti z hokejových klubů, kterým nabízí hokejový svaz hromadné vstupenky. Ty chodí na takzvané rodinné zápasy o víkendech. Ve středu to byly děti s rodiči, kteří se praštili přes kapsu, aby si to jejich potomci pořádně užili.

„Tenhle hokej jsme vymysleli minulý rok v Chorvatsku, když byla soutěž. Vyhráli jsme lístky na Dánsko a následně na Velkou Británii. Je to rok, co se na to všichni těšíme a jsme tady,“ říká Ondřej Slapnička, otec tří dětí.

Deset tisíc korun za sebe a tři děti. To je částka, kterou otec za lístky zaplatí. „Ano, děti to mají rády a mistrovství je tady jednou za deset let. Člověk si to musí užít, protože až jim bude 25 let, tak sem půjdou sami,“ usmívá se Ondřej a dodává, jak se vstupenkami naložil.

„Vyhráli jsme možnost koupit jen osm lístků a čtyři lístky jsme dali kamarádovi, aby mohl vzít taky své děti. Maminy nejdou, jen děti-hokejisté a tatínkové,“ dodává otec a hokejista Ondra, který hraje za Tygry Černošice.

Naopak otec Dan vzal nejen dva syny, ale také maminku Kateřinu. „Kluci hrají hokej, ale jen jako hobíci,“ vysvětluje maminka dvou synů.

Děti se bavily

Rodina ze Žatce našla vstupenky pod vánočním stromkem a Ježíškem byl otec Dan. Ten vybíral vstupenky zajímavým způsobem.

„Zápasy Česka jsou povětšinou okolo osmé večer a s dětmi, co nevěděly, jak vydrží, nevydrží a jestli je to bude bavit, tak jsem hledal zápas v týdnu. Chtěl jsem soupeře, kterého porazíme, aby byla dobrá euforie. Viděli jsme vítězství, góly, takže kompromis. Nešlo mi ani o soupeře, ale hlavně vyhrát, užít si atmosféru a aby to byla paráda,“ vysvětlil.

„Dobrý to bylo, ale hodně lidí. Čekal jsem, že to bude takhle naplněné,“ komentoval zápas Česka s Dánskem jeden ze spokojených synů.

Paráda to rozhodně byla, protože otec Dan se trefil, když vybral zápas, ve kterém Česko porazilo Dánsko a radost měly nejen děti.