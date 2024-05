V týmu musí panovat spokojenost, myslí si hokejový expert Procházka před duelem se Švýcarskem

Čeští hokejisté se po dvou výhrách a volném dni na domácím světovém šampionátu střetnou se Švýcarskem. V pondělí večer začne společný přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20.20. Jak vidí šance českého týmu hokejový expert a olympijský vítěz Martin Procházka? Praha 11:59 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S tím ale měli problém rozhodčí a Radka Gudase vyloučili za použití nedovolené výstroje. Správně měl totiž český obránce po ztrátě helmy okamžitě odjet na střídačku, Gudas měl ale jiný názor | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čeští hokejisté za sebou mají ve skupinové fázi na mistrovství světa dva zápasy. Nejprve si po samostatných nájezdech poradili s Finy a následně zvítězili nad Norskem. V jakém rozpoložení se tedy tým podle Procházky před dalším utkáním nachází?

Červenka oslavil reprezentační jubileum dvěma góly. ‚Profesionál každým coulem,‘ chválí kapitána Gudas Číst článek

„Po dvou výhrách nad Finy a Norskem by mohli být čeští hokejisté relativně v pohodě. Určitě se jim dýchá mnohem lépe, než kdyby to bylo opačně. Takto musí panovat spokojenost, protože proti Finsku to byl těžký zápas a zvládli jsme ho. Kluci ho odehráli fantasticky a dva body si zasloužili mnohem víc než Finové. Utkání s Nory byly povinné body, ale byly tam chybičky a doufám, že je kluci odstraní. Po Finech je tedy čeká těžší utkání proti Švýcarsku,“ myslí si expert Radiožurnálu Sport a čtyřnásobný mistr světa.

Švýcarský soupeř uspěl v neděli nad Rakouskem, které porazil 6:5. Český tým má tedy výhodu jednoho volného dne před zápasem navíc.

„Švýcaři budou rozježdění. Tipoval jsem, že to nedělní utkání odehrají mnohem jednodušším způsobem, jako když porazili Nory. V neděli se ale vytrápili, museli celé odehrát naplno a dotahovali až v závěrečné třetině. Pět gólů ze šesti dali z přesilovek, což jim hodně pomohlo, ale museli hrát až do konce a myslím, že je to stálo spoustu sil. Výhoda je ale myslím na naší straně, protože Švýcaři museli bojovat až do konce zápasu s Rakouskem,“ upozorňuje Procházka.

Přijede Pastrňák?

A kdo by se měl podle hokejového experta Procházky postavit do branky národního týmu?

„Čekal jsem, že bude v brance znovu Dostál proti Norsku, ale řada přišla na Petra Mrázka. Proti Švýcarsku bych tipoval, že bude Dostál znovu v brance, že to tak trenéři pojali. Lukáš nedostal branku, má velké sebevědomí. Petr Mrázek nechytal špatně, ale dnes to vidím na Dostála,“ říká Procházka.

Ve hře jsou také stále další posily z NHL, které by mohly v následující dnech zamířit na světový šampionát. Hokejisté Bostonu totiž ve druhém kole play-off NHL prohrávají s Floridou už 1:3 na zápasy a v případě, že by Bruins neuspěli, mohl by český tým posílit David Pastrňák.

„Nejlepší variantou by bylo, kdyby byl připravený i David Krejčí. Teď ale David Pastrňák odehrál výbornou sezonu s Pavlem Zachou, takže pokud Boston vypadne, tak připadá v úvahu, že by přišli tito dva hráči,“ předpovídá olympijský vítěz z Nagana.

Přímý přenos z utkání Česko – Švýcarsko nabídnou stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži, stejně jako ostatní zápasy z celého mistrovství světa.