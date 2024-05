Takový vývoj jsem očekával, chválil tým po výhře Procházka. Proti Britům očekává podobný scénář

Český národní tým si na domácím hokejovém mistrovství světa páteční výhrou 4:0 nad Rakouskem zajistil s předstihem postup do čtvrtfinále. „V našem případě nedošlo k žádnému podcenění, měli jsme utkání pod kontrolou, první třetinu jsme jednoznačně byli aktivnější,“ okomentoval zápas expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Praha 13:02 18. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kaše střílí gól proti Rakousku gól z nájezdu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Český tým si s posledním soupeřem na šampionátu poradil poměrně hladce, ale Rakousko v předchozím zápase dokázalo přehrát Finsko.

„Takový vývoj utkání jsem asi očekával – že si naši hráči budou vědomi toho, že Rakušané jsou velice schopným týmem na šampionátu. Dokázali to v utkání s Finskem, které nakonec z 0:2 dotáhli na 3:2. V našem případě nedošlo k žádnému podcenění, měli jsme utkání pod kontrolou, první třetinu jsme jednoznačně byli aktivnější,“ všímá si Procházka.

„Nepodařilo se dát branku ze střel nebo kombinací, ale Ondřej Kaše dal krásný nájezd, což bylo taky důležité a šlo se do šatny v klidu,“ pokračuje.

Rakušané to zkusili ve druhé třetině. „Měli větší aktivitu, dokonce nás přestříleli, ale Petr Mrázek si se všemi poradil. Pomohly nám dvě přesilovky, kdy jsme se konečně prosadili v situaci čtyři na tři. A pak Jakub Flek ulétl rakouské obraně, dal na 3:0 a bylo definitivně hotovo,“ zhodnotil výkon proti Rakousku Procházka.

Čtyřnásobného mistra světa a olympijského vítěze z Nagana zaujal hlavně týmový výkon a čisté konto v podání brankáře Petra Mrázka.

„Líbil se mi celkový dojem z týmu. Byl si vědom, že kdyby utkání podcenil, tak by to nemuselo vyjít. Utkání jsme měli pod kontrolou, všechny útoky nedělaly žádné velké chyby, hrály svoji hru a plnily taktiku. Neztrácet kotouče a nenechávat možnost protiútokům. To se povedlo a celkový dojem z výkonu mám dobrý, odehrálo se to týmově,“ řekl Procházka.

Hokejisté národního týmu se radují z gólu do rakouské branky | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Znovu se střelecky zadařilo Dominiku Kubalíkovi a svoji první branku na mistrovství dal i David Tomášek. Podle Procházky tak spadl z útočníků určitý tlak.

„Když už branku dáte, tak to z vás spadne, tlak vás opustí a hráči se cítí lépe. Už nad tím hráči nemusí přemýšlet a nedostávají otázky, kdy jim to tam spadne. Celkově hrál třetí útok skvěle, byl na kotouči, protože to jsou hráči, kteří potřebují tvořit hru a ne puk někde nahánět. Tvořili si dobré pozice a oba ukázali, že to jsou výborní střelci, protože obě branky byly moc pěkné,“ upozorňuje expert Radiožurnálu Sport.

Posily z NHL

Hokejovou reprezentaci posílí z NHL útočník Martin Nečas a přijet by mohli také David Pastrňák a Pavel Zacha z Bostonu.

Nečas podle Procházky už ukázal, že patří ke špičce NHL, kde získal 60 bodů.

„Má velice dobrou ofenzivu, to je jeho přednost. Dokáže se držet na kotouči, má výborné bruslení, takže je to nebezpečná síla pro každého soupeře. Trenéři ví, že takového hráče musí využít,“ soudí hokejový expert.

U Pastrňáka a Zachy záleží, jak dopadne jejich lékařská kontrola.

„Tam už je pak více možností, jak udělat celý útok a nerozhazovat první formaci, která hraje velice dobře s Lukášem Sedlákem, Ondřejem Kašem a Romanem Červenkou. Je tam možnost kombinace, protože Červenka hrál na předminulém šampionátu s Pastrňákem a hrál skvěle, výborně si rozuměli. Trenéři na tom už asi od brzkého rána pracují,“ věří Procházka.

V sobotním zápase proti Velké Británii Procházka neočekává, že by došlo k nějakému překvapení.

„Nepředpokládám, že by nás nějak tlačili. Jsou nebezpeční z různých protiútoků, mají tam výborného hráče Liama Kirka, toho známe z extraligy a je to výborný střelec. To utkání bude podobného stylu jako s Rakouskem. Měli bychom utkání mít od začátku pod kontrolou a nedat Britům šanci,“ uzavřel zlatý medailista z Nagana.