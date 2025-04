Místo tisíců jen pár korun. Na mistrovství světa v hokeji žen stojí nejlevnější vstupenky 100 korun

Už 9. dubna začne v Českých Budějovicích mistrovství světa žen v ledním hokeji. Vstupenky na něj už jsou dávno v prodeji a na některé zápasy zbývá už jen pár míst. Fanoušky na jih Čech táhne i nízká cena vstupenek o kterou se stará organizační výbor. Ty se dají pořídit už od 100 korun českých. Praha 21:02 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženský hokejový tým | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK, Profimedia

Cenu 100 korun lidé zaplatí za dopolední zápas bez české účasti. Balíček dvou zápasů zahraničních týmů se pak pohybuje kolem 200 korun. Za účasti české reprezentace se cena zvedne zhruba na dvojnásobek. Na loňském mistrovství světa (MS) mužů stál přitom takový balíček i několik tisíc.

„Porovnáváme dva úplně neporovnatelné produkty, tedy loňské MS mužů a letošní MS žen. Hlavním cílem ženského šampionátu není zisk. Hlavním cílem je rozvoj ženského hokeje a umožnit českým hráčkám se představit před domácím publikem. Pokud možno aby Češky zahrály co nejvíce úspěšných zápasů a vybojovaly medaili. Cílem organizačního výboru tedy nebyl primárně zisk ze vstupenek, což bylo v rámci loňského mistrovství hlavním cílem,“ říká Jan Kuklík, PR manažer šampionátu.

Podle Kuklíka hraje roli i místo, kde se šampionát uskuteční. „Loni bylo mistrovství v Praze, takže zde byl větší počet lidí, kteří třeba nesledují hokej, ale mohli na něj přijít. Do Budějovic jede hodně příznivců jen za hokejem. I kvůli tomu se takhle nasazovala ticketingová strategie,“ vysvětluje Kuklík. Zároveň dodává, že cena vstupenek se už do začátku šampionátu měnit nebude.

Dorazí i školy

Některé zápasy, především ty, kde se představí česká reprezentace, jsou už téměř vyprodané. Naopak utkání mezi méně favorizovanými státy nabízí zájemcům místa ještě ve všech sektorech. „U některých zápasů se pohybujeme nad hranicí třech až čtyř tisíc prodaných lístků. Na dopolední zápasy dorazí i některé školy, které budou mít mezi sebou neformální soutěž o to, kdo fandí více. Nejlepší školy získají i věcné ceny,“ doplňuje Kuklík.

Hodnotné ceny se budou rozdávat i na odpoledních utkáních v základní skupině, která se budou hrát od 15. hodin. Zde se budou z publika losovat výherci. I to má podle Kuklíka fanoušky přilákat na oba zápasy z balíčku.

Fanzóna MS v hokeji žen s kapacitou 1200 míst nabídne možnost sledovat zápasy, koncerty, stánky s občerstvením, soutěže nebo talkshow se známými osobnostmi. Od příštího týdne bude stát na českobudějovickém Sokolském ostrově v blízkosti zimního stadionu. Přímé… pic.twitter.com/sVjLftJRki — ČT sport (@sportCT) April 4, 2025

Domácí podpora

Do Českých Budějovic se v polovině příštího týdne začnou sjíždět fanoušci z celého světa, nejvíce se ale očekává podpora od těch domácích. „Největší procentuální zastoupení bude určitě českých fanoušků, ze zahraničí se očekává největší zájem z nejlepších hokejových týmů. Jedná se tedy o fanoušky USA, Kanady, Finska, Švédska, ale i třeba Švýcarska či Německa,“ odhaduje Kuklík.

Kapacita Budvar arény je zhruba 6 400 míst, pořadatelé tak doufají, že se alespoň při finálových utkáních naplní. „Hlavní věc, která rozhodne, zda bude hala stoprocentně zaplněna, bude, jestli český tým postoupí přes brány čtvrtfinále. To se dozvíme ve čtvrtek 17. dubna. Pokud se Češky nedostanou do čtvrtfinále, tak to stále budou dva nejlepší zápasy celého mistrovství, které odehrají čtyři nejlepší týmy šampionátu i světa, to už v sobotu 19. dubna,“ konstatuje Kuklík.

To, že se bude jednat o vysoce kvalitní hokej dokazuje i účast hráček z ženské obdoby NHL, tedy PWHL, kde hraje i řada českých hokejistek. Češkám se na šampionátech poslední dobou navíc daří. Od roku 2022 nebyly hůře než čtvrté.