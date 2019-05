Ženy jako boxerky, muži jako akvabely? Věřím, že zvítězí zdravý rozum, říká Jozef Liba

Český a slovenský sport toho mají hodně společného. Třeba když dojde na peníze. „Stejně jako Češi i my na Slovensku máme ve sportu ekonomické problémy,“ zdůrazňuje v rozhovoru s Janem Suchanem v pořadu Host Radiožurnálu Sport Jozef Liba ze Slovenského olympijského výboru. Bratislava 18:42 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Liba ze Slovenského olympijského výboru v rozhovoru s Janem Suchanem | Foto: Olga Kořánková

„Máme rezervy ve sportovní infrastruktuře, zaostávala také podpora sportu dětí,“ vypočítává. „Od ledna ale máme novou funkci státního tajemníka pro sport, do jeho agendy patří i rozvoj sportování dětí a mládeže.“

V nejbližší době by tak na Slovensku měl mimo jiné vzniknout takzvaný sportovní poukaz. „Dítě by dostalo poukaz podporovaný vládou i zaměstnavateli, aby to rodičům odlehčilo ekonomickou zátěž. Jakmile tento benefit vstoupí v platnost, posuneme se trochu dopředu.“

Úloha rodičů

Stejně jako na Slovensku, i v Česku jako by podpora státu pro mladé sportovce pokulhávala. Objevuje se stále více sportovních samorostů, jako je Šárka Strachová nebo Ester Ledecká, které, zdá se, k úspěchům přivedli spíše rodiče než státní systém.

„Je to celosvětový trend. Rodiče dovedou děti na sportoviště, vyberou jim sport. Rodič je vždy angažovaný, vždy bude tím hlavním sponzorem a někdy i trenérem dítěte. Ať už na amatérské, nebo profesionální úrovni,“ soudí Jozef Liba.

Gender a sport

Tématem, který sportovní funkcionáři po celém světě v poslední době řeší, je genderová vyváženost. Například podle zprávy Mezinárodního olympijského výboru by od roku 2024 měl být stejný počet sportovců a sportovkyň. Je něco takového reálné?

„V kolektivních sportech to nebude velký problém. Můj hlavní problém je, že určité sporty jsou specifické pro pohlaví. Dnes třeba sice máme box žen, pro mě ale nejde o tradiční ženský sport. Je to mužský sport, je to projev síly a bojového umění. Ženy jsou jemnější a mají možnost se projevit v disciplínách, které jsou jejich povaze bližší. Naopak si třeba neumím představit, že by muži dělali moderní gymnastiku nebo synchronizované plavání. Věřím, že zvítězí zdravý rozum.“