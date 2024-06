Nájmy jsme dovybrali. K pochybení u rozdělování dotací ale nedošlo, říká šéf sportovní agentury Šebek

Vrchní soud v Praze se vrací k sedm let starému případu, ve kterém figuruje bývalý boss českého fotbalu Miroslav Pelta. Sportovní dotace od roku 2019 rozděluje Národní sportovní agentura. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) konstatoval, že agentura za čtyři roky existence neposílila transparentnost a nezavedla funkční systém vyhodnocování dotací. Podrobnosti pro Český rozhlas Plus sdělil předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, Praha 14:03 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala uvedl do funkce předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S aférami se vypořádává Český tenisový svaz a také Česká obec sokolská. Co pro vás ty kauzy znamenají? Zpřísňujete kontroly?

Je to samozřejmě nepříjemná záležitost. Na druhou stranu je potřeba říct, že zde se to netýká pochybení Národní sportovní agentury nebo státu při rozdělování dotací, jak tomu bylo v kauze z roku 2017.

Tohle pochybení je na straně příjemců dotací, to je zásadní. Druhá zásadní věc je, že se v reakci na to snažíme udělat takové kroky, aby se něco podobného nemohlo opakovat.

Personálně posílíme oddělení kontroly o tři pracovníky. Budeme požadovat od největších svazů té skupiny kritizovaných sportů, aby nám předložily spolu s žádostí o dotaci jakýsi audit procesů nakládání s finančními prostředky tak, aby tam byla nějaká křížová kontrola. Aby byly jasně dané způsoby nakládání s finančními prostředky.

Spolupracujeme také s ÚOHS (Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), který pro zástupce sportovních svazů a velkých sportovních institucí, které třeba žádají o podporu v rámci pořádání akcí, provedl školení v principech zadávání veřejné veřejných zakázek. To proběhne už příští týden v pondělí.

V neposlední řadě chceme zapracovat i větší možnost posílení kontroly prostřednictvím takzvaného rejstříku sportu, což je vlastně takový digitální nástroj, který eviduje sportovce, sportovní areály a funkcionáře. Myslím, že tyto kroky povedou k zefektivnění kontroly. Na druhou stranu ještě, jestli můžu říct jednu zásadní věc, vy jste zmínil kauzu tenisu.

Tady je potřeba říct, že naše kontrola, kontrola Národní sportovní agentury, to zjištění o pochybení v rámci tenisu zjistila a odeslala na Český tenisový svaz dříve, než proběhl policejní zásah. My jsme o žádném vyšetřování nevěděli. Myslím, že to je jedna z věcí, která potvrzuje, že ta kontrolní činnost Národní sportovní agentury je nastavená dobře a funguje.

Když už jste se teď sám zmínil o Českém tenisovém svazu, tak vy jako Národní sportovní agentura jste mu po té kauze zadali, aby udělal změny ve svém fungování. Dělá je?

Dělá. Jednou zásadní změnou je nastavení nějakého demokratického způsobu řízení té instituce. Samozřejmě budeme sledovat vývoj valné hromady, která proběhne tento pátek a součástí programu valné hromady je změna stanov, která je pro nás zásadní.

Další věci s tenisovým svazem komunikujeme a zástupci tenisu vědí, že v případě, že proběhnou procesy, které mají proběhnout na valné hromadě, jako je změna stanov, předložení nějaké validní koncepce práce s mládeží, tak podpora tenisu jako sportu bude pokračovat. Prostředky, které tenisu v tuto chvíli evidentně chybí, jsou připraveny a myslím, že jsme v řádu jednotek týdnů připraveni podporu tenisu dále poskytnout.

Uhrazení nájmu

Pane předsedo, před chviličkou jste řekl, že vy jako Národní sportovní agentura jste v souvislosti s těmi zmíněnými kauzami nijak nepochybili. Nicméně NKÚ nedávno konstatoval, že agentura za první čtyři roky svojí existence, pravda, ještě v době, kdy vy jste nebyl jejím předsedou, nezavedla funkční systém vyhodnocování poskytnutých dotací…

Proti tomuto bych se ohradil. Já jsem tu kontrolní zprávu četl velmi pozorně a tam jsou dvě věci. Jsou tam nějaká procesní pochybení u fungování úřadu – tomu jsme se postavili čelem a nápravy jsme zajistili. Konkrétně se to týkalo třeba pronájem pozemků, které byly ve vlastnictví NSA (Národní sportovní agentury).

Agentura nevybírala nájem – to už jsme zajistili, že nájem, i za minulou dobu, je uhrazen – a to byla nějaká konkrétní výtka. Byly konkrétní výtky u procesů fungování úřadu – ty jsou také zhojeny a je to dáno do pořádku. Co se týče poskytování dotací, tak NKÚ žádné konkrétní zjištění ohledně transparentnosti dotací a způsobu rozdělování dotací neměl.

Chtěl bych říct, že toto tvrzení je na základě nějakého dotazníkového šetření, který národní kontrolní úřad provedl asi u pěti tisíc klubů. Kdy se ptal, jestli jsou spokojeni s výší dotace, jestli jsou spokojeni s rychlostí dotace a jestli mají pocit, že to je dostatečně transparentní.

A pokud Národní sportovní agentura disponuje rozpočtem, který je neuspokojivý pro potřeby sportu, zejména v oblasti infrastruktury, tak většina žadatelů je samozřejmě neuspokojená a má na to subjektivní pohled, že pokud jsou žadatelé v žádostech neuspokojeni.

Musím říct, že Národní sportovní agentura vznikla jako na úřad na zelené louce, kdy procesy byly opravdu pomalé, nastavovaly se jak na úrovni úředníků NSA, ale byla obrovská chybovost při zadávání nebo zpracování těchto žádostí ze strany žadatelů, což popisuje to období za rok 2019, 2020, 2021…

Nezlobte se, já vás musím přerušit, rád bych si toto vyjasnil. Pokud tedy NKÚ konstatoval, že v těch letech 2019 až 2022 při poskytování sportovních dotací v některých případech se nepostupovalo transparentně, tak vy na to odpovídáte, že ta kritika není úplně namístě a nic měnit nebudete?

Ano. Myslím si, že já jsem v té zprávě nezaznamenal žádný konkrétní příklad pochybení při rozdělování dotací, protože ty dotace jsou od začátku fungování Národní sportovní agentury rozdělovány na základě předem daných principů, výpočtů, algoritmů a předem daných kritérií.

Pane předsedo, proč když je všechno jasné, tak dodnes některé svazy nechápou, jak jste dospěli k tomu, že dotace rozdělujete podle toho, které sporty považujete za prioritní?

Myslím, že i způsob nastavení té prioritizace je naprosto transparentní. A my jsme...

Proč to tedy některé svazy nechápou?

Myslím, že to chápou, ale některé svazy jsou nespokojeny, že nejsou v té skupině prioritizovaných sportů. Samozřejmě vám každý svaz řekne nějaký výjimečný parametr, o kterém si myslí, že není nastaven správně.

Ale vedení Národní sportovní agentury rok a půl nebo půl roku dopředu oznámilo způsob prioritizace a ta kritéria jsme popsali. Systém je prostupný, všichni ti představitelé svazu vědí, za co jsou hodnoceni, a mohou dělat takové kroky, aby se jejich sport dostal mezi ty prioritizované.

NKÚ podal kvůli těm svým zjištěním trestní oznámení. Jak se to vyvíjí?

My jsme se o tom trestním oznámení dozvěděli z médií, což považuji za ne úplně šťastné. Nicméně konkrétní věci, které se týkají… Tedy já jsem to trestní oznámení ani neviděl, ale mám povědomí o tom, že se týká právě pochybení při nakládání s majetkem státu ve věci pozemku Harrachově.

Tam – jak už jsem řekl – jsme nájem dovybrali. Máme smlouvu o užívání pozemku s provozovateli sportovních aktivit v Harrachově a nájem je uhrazen zpětně i za období, které je k době, kdy přešel do majetku Národní sportovní agentury.