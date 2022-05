Vzniká Národní rozhodčí soud pro sport. Bude se zabývat dopingovými prohřešky v Česku

Odvolacím orgánem pro dopingové případy českých sportovců je nově Národní rozhodčí soud pro sport. Tento nezávislý orgán nahradil Arbitrážní komisi Národní sportovní agentury a chce fungovat podobně jako mezinárodní sportovní arbitráž CAS v Lausanne. Předsedou rozhodčího soudu se stal Jan Brodec, který pro CAS pracuje. Praha 13:47 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antidopingová laboratoř (ilustrační foto) | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

První instancí v případě pozitivního testu sportovců zatím zůstávají disciplinární komise jednotlivých svazů. „Ten konec je už zcela nezávislý, transparentní,“ poznamenal na dnešním setkání s novináři předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser. Zároveň ale národní svazy informoval, že záměrem NSA je řešit dopingové kauzy u rozhodčího soudu hned v první fázi. „Svazy to musejí upravit ve svých stanovách a předpisech, takže by to mohlo nastat od roku 2023,“ dodal.

Svazy mohly nominovat nezávislé rozhodce, kteří mají právnické vzdělání a zkušenosti ze sportovního prostředí. V každém tříčlenném rozhodčím senátu budou dva nominanti svazů a jeden člen předsednictva. V něm jsou vedle předsedy Brodce další odborníci na sportovní právo, například Markéta Vochoska Haindlová.

Výsledkem bude rozhodčí nález včetně zdůvodnění, který by měl být veřejně přístupný. „CAS má každé rozhodnutí publikované a málokdy to jde pod deset stránek. Tento standard bychom chtěli splňovat,“ uvedl Brodec, který má se sportem zkušenosti jako dlouholetý aktivní judista.

Do budoucna by Národní rozhodčí soud pro sport mohl projednávat nejen doping, ale i jiné spory v českém sportovním prostředí.