Sportovní kluby se obávají, že nedostanou letošní příspěvky na energie. Bez dotace jim hrozí problémy

Národní sportovní agentura (NSA) stále nemůže vyplácet letošní dotace na provoz a údržbu, z nichž by sportovní kluby mohly hradit zvýšené náklady na energie. Peníze na to získala až v novele státního rozpočtu, kterou ale vetoval prezident Miloš Zeman, takže ještě není definitivně schválená. Sportovní kluby ale s touto podporou počítají a bez ní by řada z nich měla problémy.

