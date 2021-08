Doktor a Ježek rezignovali na své posty v Národní radě pro sport, jde o reakci na spor z olympiády

Národní radě pro sport ubývají členové. Na své posty v poradním orgánu Národní sportovní agentury už rezignovali dva členové.

„V pátek jsem poslal e-mail přímo panu předsedovi s tím, že jsem to poslal především do té expertní skupiny, kterou vede pan předseda lyžovaní pan Lukáš Heřmanský. Pak jsem to ještě oznámil na olympijské svazy, aby počítali s tím, že už v té expertní skupině pracovat nebudu,“ řekl Martin Doktor, šéf nedávné olympijské výpravy v Tokiu.

V Národní radě pro sport byl členem expertní skupiny, která má na starosti reprezentaci, talentovanou mládež a resortní centra.

Doktorovo vystoupení z poradního orgánu logicky odkazuje na současný případ ohledně sporu kvůli olympijským hrám, nákaze v letadle a následnému postoji Národní sportovní agentury.

Může to teď působit víc jako politika než reálný zájem o český sport. Rezignoval třeba muž, který měl na starosti parasport - Jiří Ježek. Stále aktivní cyklista to oznámil na sociálních sítích.

Šéf národní sportovní agentury Filip Neusser kritizoval Český olympijský výbor za dopravu sportovců do Tokia a následné případy koronaviru v českém týmu, které některým sportovcům znemožnily na hrách startovat i když už byli v Japonsku.

Po návratu z Tokia se zase předseda ČOV Jiří Kejval proti takovýmto slovům ohradil. Reakci Národní sportovní agentury Radiožurnál zjišťuje.