Atlanta s Krejčím porazila Philadelphii 132:119. Cleveland rozdrtil Utah 120:91

K Youngovi se v Atlantě přidal i autor 22 bodů Zaccharie Risacher a Georges Niang, který jich nastřílel 20. V dresu poražených Sixers se opět blýskl Quentin Grimes, jenž si připsal 26 bodů. Za Philadelphii odehrál teprve 19 zápasů, ale dává v nich okolo 22 bodů na utkání, což je dvojnásobek jeho střeleckého průměru z Dallasu nebo New Yorku.

Nuggets se museli obejít bez trojnásobného nejlepšího hráče soutěže Nikoly Jokiče. Toho nahradil především Jamal Murray s 39 body. Za poražené Rockets si připsal čtvrtý triple double v sezoně turecký pivot Alperen Sengün, ten nasbíral 17 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí.

Jamal Murray stuffed the stat sheet in a big win for the Nuggets!



39 PTS

7 AST

4 REB

4 3PM



Denver wins the battle of West #2 vs. #3. pic.twitter.com/ybWJqhLnDC