James s Dončičem dovedli Lakers k výhře nad Knicks po prodloužení

Basketbalisté Los Angeles slaví osmou výhru za sebou, zásluhou zejména dua LeBron James a Luka Dončič. Přestože před poslední čtvrtinou Lakers prohrávali, nakonec New York Knicks porazili 113:109. Výhru slaví i Atlanta Hawks, stále bez českého reprezentanta Víta Krejčího, kterého stále trápí zranění. New York (USA) 9:48 7. března 2025

Basketbalisté Los Angeles Lakers porazili New York Knicks 113:109 po prodloužení a připsali si v NBA osmou výhru za sebou. Znovu zafungovalo nové hvězdné duo LeBron James, Luka Dončič – společně se postarali o 63 bodů a soupeři nestačil ani výkon Jalena Brunsona, který byl s 39 body nejlepším střelcem zápasu. Lakers si upevnili druhé místo v tabulce Západní konference.

Knicks vedli až o 13 bodů, ale v poslední čtvrtině Lakers ztrátu smazali. Důležitou roli sehrál náhradník Gabe Vincent, který trefil čtyři trojky a osmdesát sekund před koncem poslal domácí do tříbodového vedení. Brunson ale košem s faulem a následným trestným hodem zařídil prodloužení. V něm dal rychlých pět bodů Dončič, který zápas zakončil na 32 bodech a 12 asistencích. Důležitou trojku pak přidal do té doby se trápící Austin Reaves. Lakers výhru uhájili trestnými hody Jamese, který nasbíral 31 bodů, 12 doskoků a 8 asistencí. Brunson také zkompletoval double double díky 10 finálním přihrávkám.

Atlanta stále bez zraněného českého reprezentanta Víta Krejčího porazila Indianu 124:118 a ve vzájemných zápasech uspěla poprvé po pěti porážkách. Ve vyrovnaném středu tabulky Východní konference drží Hawks osmé místo zaručující předkolo play off už se slibným náskokem osmi výher na jedenáctou pozici. Atlantu táhl náhradník Georges Niang s 24 body, Trae Young přidal 22 bodů a 16 asistencí.

Chicagu zařídil vítězství 125:123 nad Orlandem Coby White, který si 44 body vytvořil osobní rekord. White ve vyrovnané koncovce dal 14 ze 17 bodů svého týmu, v zápase dal sedm trojek. Orlando mělo závěrečný útok, ale Paolo Banchero netrefil tříbodovou střelu a smeč Wendella Cartera přišla až po závěrečné siréně.

Basketbalisté Golden State prohrávali v Brooklynu už o 22 bodů, přesto našli sílu na obrat a na vítězství 121:119. Desátou výhru z posledních 12 zápasů zařídil především Stephen Curry, který dal 40 bodů.

Rekordní návštěvnost

Tabulka výsledků NBA Atlanta - Indiana 124:118, Boston - Philadelphia 123:105, Brooklyn - Golden State 119:121, New Orleans - Houston 97:109, LA Lakers - New York 113:109 po prodl., Orlando - Chicago 123:125

Nets hnala nejvyšší návštěva v historii jejich haly, přišlo 18.413 diváků. Po skvělém začátku domácí tým vedl 27:5, Warriors to ale nepoložilo a po třech Curryho trojkách se ještě do poločasu vrátili do hry. Klíčové pak bylo, že Curry zařídil hostům minutu před koncem desetibodové vedení a v posledních sekundách výhru potvrdil dvěma trestnými hody.

Na čtyřicetibodovou hranici mohl zaútočit i Jayson Tatum, ale Boston už po třech čtvrtinách jasně vedl nad Philadelphií a nechal svého lídra v poslední čtvrtině odpočívat. Při výhře 123:105 zůstal Tatum na 35 bodech. Do zápasu zasáhl jako jediný obvyklý člen základní sestavy. Celtics postrádali Kristapse Porzingise, Jrue Holidaye, Jaylena Browna i Ala Horforda.