První finále Východní konference NBA ovládlo Miami. Nejlepší střelec utkání Butler nastřílel 35 bodů

Basketbalisté Bostonu prohráli v prvním finále Východní konference play-off NBA doma s Miami 116:123, přestože vedli až o 13 bodů. Hosté uspěli především díky výborné třetí čtvrtině, kterou ovládli 46:25. Nejlepším střelcem utkání byl Jimmy Butler s 35 body, v dresu favorizovaného Bostonu dal 30 bodů Jayson Tatum. Boston 9:06 18. května 2023

Miami vytvořilo 46 body ve třetí části klubový rekord v počtu bodů za jednu čtvrtinu ve vyřazovacích bojích. Druhý poločas hráči Heat vyhráli 66:50. Butler v něm nastřílel 20 bodů. Miami i ve třetí sérii coby nasazená osmička konference začala úspěchem na palubovce soupeře.

„Jimmy zvládl vše, co jsme potřebovali. Jde o jednoho ze dvou nejlepších hráčů soutěže, kteří jsou schopni hrát stejně dobře na obou koncích hřiště,“ uvedl kouč Heat Erik Spoelstra. Pro Butlera to byl šestý duel v tomto play-off s alespoň 30 body, k tomu přidal sedm asistencí, šest zisků a pět doskoků.

S 20 body a osmi doskoky mu sekundoval Bam Adebayo, po 15 bodech (a třech trojkách) nastříleli Vincent Gabe, Max Strus, Caleb Martin i veterán Kyle Lowry. Zatímco Miami proměnilo 16 z 31 trojek, Boston se zpoza oblouku trápil a dal jich jen 10 z 29.

Celtics před 19 156 diváky v TD Garden předčili soupeře výrazněji pouze v bodech z vymezeného území, na které vyhráli 62:40, ale to nestačilo. Nepomohlo jim ani, že stříleli o 10 trestných hodů více než Miami. „Úplně se nám vytratilo to, co jsme měli v ofenzivě hrát,“ mrzelo trenéra Joea Mazzullu, jehož celek ještě v poločase vedl o devět bodů.

Kromě Tatuma se v dresu Celtics výrazněji prosadili ještě Jaylen Brown s 22 body, devíti doskočenými míči a pěti asistencemi. Malcolm Brogdon dal 19 bodů, Marcus Smart si připsal double double za 13 bodů a 11 asistencí. Boston točil v rotaci pouze osm hráčů.

Druhý duel série se bude hrát v pátek opět v Bostonu.