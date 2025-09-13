Nedělní fotbalové utkání Hradce Králové se Spartou podtrhne oslavy 120 let hradeckého fotbalu
Hradeckému fotbalovému klubu je letos 120 let. Hlavní oslavy si Votroci naplánovali na neděli, kdy k ligovému utkání přijede do malšovické arény Sparta. Samotný zápas bude doprovázet program zaměřený na klubovou historii. Co všechno bude pod Malšovickými lízátky k vidění, zjistil Český rozhlas Hradec Králové.
Celé odpoledne a podvečer se ponese částečně v retro stylu, program přímo v aréně nabídne to nejzajímavější zhruba půl hodiny před utkáním. „Začneme křtem kroniky a zároveň slavnostně vstoupí naše legendy do uskupení s názvem Klub černobílých legend. Takže tady budeme mít 18 legend, respektive zástupci nežijících legend už a legendy, které samozřejmě ještě jsou naživu,“ popisuje ředitel marketingu fotbalového klubu Aleš Havel.
„Všechno bude vrcholit nástupem hráčů na travnatou plochu. Budeme pokračovat hymnou České republiky a zakončíme to takovým symbolickým videem, které bude asi na minutku a půl a bude pojednávat o těch největších historických momentech, které klub zaznamenal. A budeme tam mít i malé překvapení pro fanoušky,“ doplňuje Havel.
Aby tohle všechno mohli fanoušci vidět, musí mít vstupenku - zápas je až na několik technických blokací vyprodaný. A taky musí mít kde zaparkovat, připomíná policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
„Návštěvníci utkání mohou parkovat na parkovišti Flošna v blízkosti stadionu a po jeho naplnění budou odkazováni na zpoplatněné parkoviště u univerzity v Hradci Králové. Rovněž budou moci využít k dopravě na stadion i městskou hromadnou dopravu,“ radí Muzikantová.
Bohatší fanzóna
A to se vstupenkou nebo permanentkou bezplatně. Oslavy se podle Aleše Havla netýkají jen prostor uvnitř arény. Výrazně bohatší bude také předzápasová fanzóna, která otevírá už ve 14 hodin a skončí kolem dvacáté hodiny večer, tedy se samotným závěrem utkání.
„Fanoušci se můžou těšit oproti standardním stanovištím na pódium s živou hudbou, bude tam vystupovat kapela Jazz Police, budeme tam mít různé taneční vystoupení,“ popisuje Aleš Havel s tím, že na své si přijdou i děti.
„Bude tam skákací hrát, budou tam různé trenažéry, virtuální realita, takže věřím, že i když fanoušci přijdou s relativně velkým časovým odstupem, tak si tam tu hodinku, hodinku a půl určitě užijí,“ dodává Havel.
Na tom, jaké dojmy budou fandové z celého večera mít, se ale stejně nejspíš nejvíc podepíše samotný fotbal - zápas se Spartou začíná v Malšovicích v 18 hodin.