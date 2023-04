Vrána v NHL skóroval, prohru St. Louis ale neodvrátil. Šimek přihrál na jediný gól San Jose

Jakub Vrána neodvrátil v NHL jedenáctou trefou sezony prohru hokejistů St. Louis 2:5 s Dallasem. Radim Šimek přihrál na jediný gól San Jose, které podlehlo v Calgary 1:3. New York Islanders porazili Montreal 4:2 a obsadili poslední volné místo do play off na úkor Pittsburghu, který bude chybět ve vyřazovací části poprvé od roku 2006. New York 7:28 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrána, který který v předchozích pěti zápasech neskóroval, vyrovnal v osmé minutě v přesilové hře na 1:1 | Foto: Jeff Curry/USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Vrána, který v předchozích pěti zápasech neskóroval, vyrovnal v osmé minutě v přesilové hře na 1:1. Křížným pasem jej uvolnil Robert Thomas a český útočník zakončil akci z levé strany střelou do odkryté branky.

Zápas rozhodlo vyloučení Sammyho Blaise na 2 + 2 minuty za vysokou hůl. Dallas potrestal jeho faul dvěma góly a odskočil v úvodu prostřední třetiny na 4:2. První hvězdou utkání byl vyhlášen Wyatt Johnston, který dal dvě branky vítězů. Tři góly připravil Jason Robertson. Jejich spoluhráč Radek Faksa nebodoval.

Šimek vyslal v 11. minutě na zteč Noaha Gregora, který se prosadil z dorážky své vlastní střely a otevřel skóre. Český bek si tím připsal ve 43. utkání sezony třetí bod (1+2). San Jose drželo těsný náskok až do 34. minuty, poté zápas otočil hattrickem obránce Nikita Zadorov.

Islanders nasměroval k výhře Brock Nelson, který otevřel v 11. minutě skóre a v polovině zápasu zvýšil na 3:1. Tým z New Yorku se kvalifikoval do play off ve svém posledním utkání základní části a narazí v úvodním kole na Carolinu nebo Boston.

NHL

NY Islanders - Montreal 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 11. a 31. Nelson, 19. Fasching, 56. Lee - 18. Pitlick, 37. Suzuki. Střely na branku: 35:19. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Lee, 3. Fasching (všichni NY Islanders).

St. Louis - Dallas 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)

Branky: 8. Vrána, 20. Thomas - 6. a 26. Johnston, 20. Pavelski, 25. Hintz, 40. Seguin. Střely na branku: 18:37. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Johnston, 2. Robertson, 3. Seguin (všichni Dallas).

Calgary - San Jose 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 34., 45. a 59. Zadorov - 11. Gregor (Šimek). Střely na branku: 49:24. Diváci: 17 211. Hvězdy zápasu: 1. Zadorov, 2. Wolf, 3. Coronato (všichni Calgary).