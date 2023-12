Olympiáda jako magnet roku 2024. Česko bude hostit světový šampionát v biatlonu, hokeji a cyklokrosu

Rok 2024 bude nabitý sportovními akcemi a tou globálně nejsledovanější budou olympijské hry v Paříži. Letní hry se vrací do Evropy po dvanácti letech a začnou slavnostním zahájením 26. července na řece Seině. Velkých sportovních akcí se dočkají i tuzemští fanoušci, protože v Táboře proběhne mistrovství světa v cyklokrosu, v Novém Městě na Moravě světový šampionát v biatlonu a v Praze a Ostravě se bude bojovat o světový titul v hokeji. Praha 14:39 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představení české olympijské kolekce pro olympijské hry v Paříži | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

160 lodí pro tisíce sportovců a víc než půl milionu diváků na březích řeky v centru města, zároveň umělecká show u pařížských památek a mostů - tak bude vypadat hodně netradiční start 33. letní olympiády. A jiné budou olympijské hry i v jiných ohledech.

„Paříž není úplně podobná všem olympijským hrám z minulosti. Především díky tomu, že se bude hodně sportů odehrávat přímo v centru města. Dočasně tam vyrostou sportoviště a tribuny. V tom to bude hodně jiné,“ říká dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice a nyní šéf české výpravy pro Paříž Martin Doktor.

V jezdectví a moderním pětiboji se bude bojovat v majestátním areálu zámku ve Versailles a na netradičním místě vzniknou i kurty na plážový volejbal. „Stadion bude přímo na Martových polích pod Eiffelovou věží. Čím častěji ten obrázek vidím, tím víc se těším. Jsem pyšný na náš tým, že jsme se tam kvalifikovali,“ říká David Schweiner, který společně s Ondřejem Perušičem vybojoval titul na říjnovém mistrovství světa v Mexiku.

Tato dvojice bude logicky patřit k velkým nadějím pro olympijskou Paříž. Stejně jako třeba obhájce triumfu z Tokia vodní slalomář Jiří Prskavec, o kterém mluvil pro Radiožurnál sport šéf organizačního výboru olympijských her Francouz Tony Estanguet.

„Byl jsem v Tokiu u olympijského titulu Jiřího a všichni jsme byli ohromení jeho talentem. Je to fenomén a unikát. Přijde mi až neuvěřitelné, jak rychlý umí být. Teď jak pádluje i na kanoi, to je úžasné. Ani já nebyl tak rychlý. Mám na kanoi tři olympijská zlata, ale jsem šťastný, že nemusím závodit proti Jiřímu,“ vysekl poklonu české hvězdě bývalý skvělý vodní slalomář Tony Estanguet.

Přihlášku českého týmu na olympijské hry podepsal na konci listopadu i prezident Petr Pavel. „Myšlenka olympijských her pro mě byla vždy vznešená a ušlechtilá, že jsem samotné konání akce vždy považoval za svátek. Svátek, že jsme schopní najít něco, co nás spojuje na pozadí všech vlivů, které kolem nás v současnosti jsou,“ říkal tehdy prezident České republiky Petr Pavel.

Kontroverzím tématem, které bude i dál velmi pravděpodobně provázet přípravu na olympijské hry, je fakt, že Mezinárodní olympijský výbor povolil účast neutrálním ruským a běloruským sportovcům v Paříži. Ale konečné rozhodnutí je na jednotlivých zastřešujících federacích a třeba Světová atletika kvůli agresi Ruska a Běloruska na Ukrajině závodníky na start nepustí.

MS v biatlonu a hokeji

Sportovní veřejnost v roce 2024 směřuje hlavní pozornost k olympijským hrám v Paříži, ale na programu budou i další velké akce, kde budou chtít čeští sportovci uspět. Evropský šampionát ve fotbale startuje 14. června a celý se odehraje v Německu. Na šampionátu nebude chybět česká fotbalová reprezentace.

Ta se ve skupině představí nejprve v Lipsku proti Portugalsku, pak ji čeká přesun do Hamburku. Tam nastoupí nejprve proti postupujícímu z baráže C a tím bude Lucembursko, Ukrajina, Gruzie nebo Kazachstán. Na závěr skupiny se představí proti Turecku. Pak následuje play-off. Celý šampionát skončí 14. července, ale už za necelé dva týdny potom odstartují v Paříží olympijské hry.

Velký zájem fanoušků o sportovní akce se očekává i v tuzemsku. O prvním únorovém víkendu se dočkají příznivci cyklokrosu. Jihočeský Tábor totiž bude hostit světový šampionát, kde by se měl s cyklokrosovou kariérou rozloučit i Zdeněk Štybar. České biatlonové reprezentaci se v aktuální sezoně zatím moc nedaří, ale závodníci i fanoušci věří, že se situace zlepší a to nejlepší předvedou v únoru na světovém šampionátu, který startuje v Novém Městě na Moravě 7. února a potrvá až do 18. února.

V květnu pak vypukne tradiční hokejové šílenství, podpořené tím, že se mistrovství světa letos uskuteční v Praze a v Ostravě. Hokejový šampionát začne 10. května. Češi do něj vstoupí soubojem s Finskem.