Čeští olympionici o bojkotu her neuvažují. Se startem Rusů a Bělorusů v Paříži však nesouhlasí

„Neschvaluji účast ruských sportovců na sportovních akcích za jakýchkoliv podmínek. Dokonce bych byl i pro větší restrikce, ale to už nemá se sportem nic společného. Jsem každopádně jasně pro jejich neúčast,“ říká plavec Jan Štefl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Jana Štefla, Ondřeje Perušiče a Jiřího Prskavce, kteří mluví startu Rusů a Bělorusů na olympiádě

„Dle mého názoru jde o rozhodování mezi dvěma špatnými variantami. Buď necháme Rusy sportovat, což by bylo extrémně nesolidární gesto vůči Ukrajině. Nebo jim účast zakážeme, ale v tu chvíli aplikujeme princip kolektivní viny na mnoho nevinných sportovců, kteří ani s režimem v Moskvě nesympatizují a válku odsuzují,“ vysvětluje svůj názor beachvolejbalista Ondřej Perušič, který připomíná, že tento problém řeší i jeho soupeři, kteří se zkrátka narodili v Rusku, ale s tamním režimem nemají nic společného.

Pobaltské státy a Polsko s Ukrajinou už naznačily, že při návratu Rusů a Bělorusů na olympijské hry by vážně zvažovaly bojkot Her. Ondřej Perušič to v plánu nemá.

„Situace v našem sportu je jednodušší, že proti ruským sportovcům, kterým bych já čelil nemám žádné výhrady. Nerozhodl bych se potrestat je tím, že proti nim odmítnu nastoupit. Vnímal bych to jako nedostatek respektu k těm soupeřům. Ale pokud by Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že ruští sportovci můžou na olympiádě startovat, určitě bych s tím nesouhlasil.“

Svoboda volby

„Kdybych se kvalifikoval, absolutně bych nezvažoval svojí neúčast. Asi nejsem tak morálně silný, abych se kvůli zemi, která dělá to co dělá vzdal olympijských her,“ říkal ve vysílání Radiožurnálu Sport Jan Šefl.

Oba sportovci jsou rádi, že mají možnost si na situaci udělat vlastní názor a podle něj zvážit případný bojkot Her.

„Tohle je na každém jednotlivém závodníkovi, aby zvážil tu svojí cestu. Nicméně si myslím, že pokud se zeptáte kohokoliv ze sportovců, kteří tohle zažili a nemohli se z politických důvodů na olympiádu vydat, tak většině z nich to zkazilo kariéru,“ připomíná slalomář Jiří Prskavec rok 1984 s odkazem na to, že Český olympijský výbor nezvažuje případný celkový bojkot Her.