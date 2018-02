11. února 1968 získalo Československo díky Jiřímu Raškovi první zlatou medaili z olympijských her

Oba skoky hocha z Frenštátu přesně před 50 lety ve francouzském Grenoblu vidím na černobílé obrazovce jako dnes. Jiří Raška skočil na středním můstku 79 a 72, 5 metru. A vyhrál zlatou medaili! Poznal jsem ho později osobně. Byl pro mě vzorem skromnosti. pic.twitter.com/i327SRr9gM — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) February 11, 2018 Pro české fanoušky byl legendou skoků na lyžích, olympijským vítězem a nejlepším českým lyžařem 20. století. Přesně před padesáti lety Jiří Raška jako první československý sportovec získal zlato na zimních olympijských hrách. To zná jeho vnuk Jan Mazoch jen z vyprávění a fotek a na svého dědu má jiné než sportovní vzpomínky. Grenoble 19:12 11. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Já jsem to s ním nikdy nijak neřešil, co vyhrál. Bavili jsme se kolikrát, ale děda byl pro mě děda. Já ho nikdy nebral jako sportovní ikonu, i když to ikona byla. Byl jsem na něj pyšný, že je to můj děda, který mě toho spoustu naučil.“

Což nebylo jen skákání na lyžích, ve kterém Jiří Raška Jana Mazocha jako trenér dovedl k bronzu z juniorského mistrovství světa.

„Jak se starat o zahradu, jak kosit trávu, prostě všechny pracovní povinnosti kolem baráku.“

To ale neznamená, že by současný spolukomentátor Eurosportu neobdivoval výsledky svého dědy, kromě zlata a stříbra z olympijských her ještě další medaile ze světových šampionátů nebo triumf na Turné čtyř můstků.

Mazocha také velmi potěšil nápad s čepicí Raškovkou, kterou po vzoru Raškovy pruhované čepice u příležitosti padesátého výročí olympijského triumfu nechal ve velkém vyrobit Český olympijský výbor.

„Je to velká pocta. I pro dědu, že se vyrobilo a prodalo 40 tisíc kusů té čepice.“

I sám Jan Mazoch vymyslel jednu akci na počest svého dědy: od roku 2012 pořádá ve Frenštátu pod Radhoštěm každé léto Memoriál Jiřího Rašky.