Určitě je to velké zklamání, hodnotí Ondra své vystoupení v Tokiu. Český lezec už myslí na Paříž

Sportovní lezení má za sebou premiéru na olympijských hrách. Pořadatelé v Tokiu už rozdali sadu medailí, ale Adam Ondra to sledoval jen z dálky. Ve finále kombinace byl sice do poslední chvíle ve hře o cenný kov, jenže nakonec pojede z Japonska s prázdnou. „Určitě to je velké zklamání," řekl Ondra v rozhovoru pro Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Tokio 14:09 6. srpna 2021

Dva roky se připravoval na hry v Tokiu, ale jen co závod skončil, už přemýšlel nad příští olympiádou.

„Byl to připravenej rozsekat, takže největší obava z toho, že by byl psychicky zlomenej, to vůbec nebylo. Vydojil ze sebe maximum,“ říkal Ondrův fyzioterapeut Pavel Vích o nezdarech z boulderingu.

Český lezec v poslední disciplíně olympijské kombinace sahal po medaili, pak nastoupil Rakušan Jakob Schubrt a Ondra se propadl na šesté místo.

„Určitě to je velké zklamání, protože dva roky cíleného tréninku na olympiádu je velká oběť. Kdyby se to alespoň přetavilo v nějaký výsledek, se kterým bych byl spokojený,“ komentoval své vystoupení pod pěti kruhy nejvšestrannější český lezec.

Ale s tímto výsledkem Ondra spokojený nebyl, protože kolem sebe často slýchal, že si do Tokia jede pro medaili a potvrdí roli velkého favorita.

„Před olympiádou i teď mě těší fakt, že mám asi ještě šanci se ještě na olympiádu podívat, protože je to za tři roky, což je příjemnější a nebude tam ta rychlost. K tomu určitě vzhlížím,“ připomíná český reprezentant, že za tři roky v Paříži bude úplně jiný olympijský program a vyhne se své nejméně oblíbené disciplíně lezení na rychlost.