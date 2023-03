Americký fotbal je o krok blíž olympiádě, splnil kritéria pro plné uznání mezinárodním výborem

Americký fotbal udělal ve středu předposlední krok k tomu, aby se dostal do programu olympijských her, když získal souhlas výkonné rady Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Na letních hrách by se tak mohl v roce 2028 v Los Angeles objevit ve svém bezkontaktním formátu zvaným flag football.

