Babiš se setkal s olympioniky. Zmínil plány na krytou sjezdovku, halu na rychlobruslení a stadion pro Kometu

Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO slíbil více peněz pro sport. Z rozpočtu na příští rok chce dát až devět miliard korun. Řekl to při setkání s účastníky olympijských her v Koreji. Mimo jiné přislíbil novou halu na rychlobruslení a krytou sjezdovku. Praha 21:46 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi z hnuté ANO Andrej Babiš s rychlobruslařkami Nikolou Zdráhalovou a Martinou Sáblíkovou (zleva) | Zdroj: ČTK

Z 94 olympioniků jich pozvání přijaly zhruba dvě desítky, kromě nich ocenil předseda vlády také trenéry medailistů z Pchjongčchangu, Všem poděkoval za reprezentaci země a zároveň do budoucna slíbil více peněz.

131 dnů bez důvěry: Babišovy sliby, personální změny i nalezené miliardy. Jaké má vláda výsledky? Číst článek

„Chceme skutečně na příští rok rozpočet navýšit, teď se budeme snažit ho dostat až na devět miliard,“ řekl premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci.

„Je to fajn slyšet od pana premiéra, že bude výrazně navýšen rozpočet pro sport. Minimálně jsme si dnes jistí tím, že premiér i ministr školství vědí o potřebách sportu. Jsou si vědomi důležitosti sportu pro naši společnost, a to se nebavím o vrcholovém sportu. Je to příslib,“ doplňuje premiéra předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Nová hala pro Kometu vznikne na brněnském výstavišti. Stát má 1,4 miliardy Číst článek

Andrej Babiš slíbil mimo jiné nový stadion pro mistrovský tým hokejové Komety Brno a nemusela by to být jediná nová hala.

„Měl jsem chvilku možnost mluvit s Martinou Sáblíkovou a Ester Ledeckou i s panem Novákem (trenér Martiny Sáblíkové, pozn.redakce), kterému už dlouho slibujeme stadion. Měl by nám z Polska ukázat projekt a snad na Vysočině, až tam pojedeme, se konečně domluvíme,“ doufá Babiš.

„Stejně tak mi táta Ester Ledecké ukazoval projekt, kdy v Nizozemsku existuje krytá sjezdová dráha,“ dodává premiér a bývalý ministr financí.

Ministr @RobertPlaga se dnes spolu s premiérem @AndrejBabis a vládním zmocněncem pro sport @MilanHnilicka setkali s olympioniky a jejich týmy. Úspěšným sportovcům pak předali ocenění. Gratulujeme!

Zdroj fotografií: Úřad vlády ČR pic.twitter.com/3pErEeqSdt — MŠMT (@msmtcr) 23 April 2018

Olympijská vítězka ve snowboardcrossu ze Soči Eva Samková má radost, že by případná lyžařská hala mohla pomoct i jí nebo jejím nástupkyním.

„To by bylo příjemný a bylo by to blízko pro děti. Přece jenom jezdit na ledovce si nemůže dovolit každý. Když jsem byla malá, tak jsem na ledovci byla poprvé v patnácti a jezdili jsme jednou dvakrát za rok. Takhle by stal náš sport přístupnější a doufám, že i finančně schůdnější,“ myslí si Samková.

Z hlasu svěřenkyně trenéra Petra Nováka, olympijské vítězky v rychlobruslení Martiny Sáblíkové, je cítit spíš skepse. „Dokud to nestojí nebo se nezačne, tak pro mě je velice těžké tomu uvěřit, protože už na to čekáme velice dlouho. Pokud to bude, tak budu jedině ráda a budu vděčná,“ přiznává Sáblíková.